美做出小讓步！允陸航空公司飛美航班增至每周12個班次
中國大陸的航空公司將被允許增加往返美國的航班，英國金融時報形容，這是雙方努力穩定關係之際，華府向北京做出的小小讓步。
美國運輸部周三發布命令，允許中國大陸航空公司將每周往返美國的航班由8個班次增加到12個，與美國航空公司往返大陸的航班數一樣。
根據金融時報，美運輸部表示，將「持續評估如何及何時進一步調整對中國大陸航空公司航班的態度，為美國航空公司提供競爭性的營運環境」。
北京去年底取消新冠清零政策後，一直敦促美方允許增班，以便提振觀光旅遊業和鼓勵外國投資。但雙方為了赴美航班能否飛越俄羅斯領空的相關問題爭執不下，如果大陸航空公司能飛會較具成本優勢。美方鬆綁的決定標示兩國關係略微解凍。
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