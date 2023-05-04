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好市多4月同店銷售回升 所有地區銷售全面增加

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
好市多4月同店銷售回升。路透
好市多4月同店銷售回升。路透

美國量販店好市多（Costco）4月同店銷售回升，扭轉3月的下滑頹勢。

好市多4月同店銷售成長1.4%，優於3月的下滑1.1%，而且所有地區的同店銷售全面增加，包括美國、加拿大及其他國際市場。

好市多說，上月以食品和五金百貨類銷售表現最佳，表現最差的是家庭整修產品、消費者電子產品及珠寶類。

若不計汽油價格和匯率變動，4月同店銷售增加4.3%，增幅也優於3月的2.6%。電商同店銷售則減少5.9%。

儘管同店銷售好轉，全球4月平均交易額仍下滑3.6%，淨銷售年增3%至179億美元，但低於3月的217億美元，部分原因與匯率的負面因素和油價下跌有關。4月全球汽油均價比去年同期下跌約11%。

好市多預定25日公布上季財報。

好市多 美國 油價

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