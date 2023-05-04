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蘋果財報即將登場 可望宣布900億美元買庫藏股發股利

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
市場預料蘋果5日會宣布花900億美元買庫藏股和發股利。圖為執行長庫克為蘋果印度首家直營門市站台。路透
市場預料蘋果5日會宣布花900億美元買庫藏股和發股利。圖為執行長庫克為蘋果印度首家直營門市站台。路透

蘋果財報即將在周四公布，預計不會有出彩表現，該公司已表示Mac和iPad銷量下滑將導致營收減少5%。但市場密切關注這家公司會花多少錢發現金股利和買庫藏股，這是用另一種方式公告周知它的業務有多賺錢，以及現金滿手到什麼程度。

華爾街預期這一數字將持平於去年的900億美元。CFRA分析師Angelo Zino受訪時說：「我們認為他們會保持這個數字不變。」

過去十年來，這家iPhone製造商一直是庫藏股之王。根據FactSet，從2012年到2022年底，蘋果花在庫藏股的錢超過5,720億美元，傲是所有公司。2013年以來，蘋果會在第2季財報公布董事會授權水準。

在庫藏股花錢僅次於蘋果的是競爭對手Alphabet，過去十年花了1,785億美元。這家谷歌的母公司剛公布董事會今年授權700億美元買庫藏股。

Bank of America Securities分析師在本月稍早的一份報告中說，資本報酬是周四財報的「一大重點」，他們預估900億美元。巴克萊分析師的預估也是這個金額。

有人問，蘋果能保持此一水準多久。巴克萊預期蘋果將「持續努力在未來某個時點實現淨零現金（net cash neutral）目標」，這是指一家公司的現金大致等同債務，屆時董事會可決定放慢步伐。

該公司財測則是一個大問號。自2020年疫情爆發以來，蘋果一直沒給出正式財測，理由是不確定性太高。但管理層向投資人提供有關個別產品線和公司整體銷售的數據。部分分析師預估本季銷售將再次出現年減幅。路孚特數據則顯示，分析師平均預估蘋果第3季營收成長約2%到847億美元。

至於第2季，根據路孚特，蘋果每股盈餘的共識預測是1.43美元，銷售年減4.4%到929.7億美元。FactSet估計IPhone營收可能年減3.8%至486.6億美元。蘋果每種硬體產品的銷量料將全面下滑。

疫情 華爾街 投資人

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