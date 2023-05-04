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油價繼續重挫4%、需求疑慮不散 金價小漲邁向歷史高點

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（3日）重挫4%，延續前一交易日的大幅跌勢，而且連續第三天收黑，疲軟的美國需求數據進一步加劇市場對全球經濟邁向衰退的擔憂；金價連續第二日攀升，聯準會主席鮑爾暗示可能考慮暫停1980年代以來最激進的緊縮行動。

原油價格重挫4%

布蘭特7月期貨3日收盤下跌2.99美元，跌幅4%，至每桶72.33美元，這是自2021年12月以來的最低收盤價，盤中還曾觸及每桶71.70美元低點。

西德州原油6月期貨4日盤初繼續下跌1.8%至每桶67.32美元，3日收盤下跌3.06美元，跌幅4.3%，至每桶68.60美元。這項原油指標今年累計下跌14%，近期的走勢說明石油輸出國組織（OPEC+）試圖透過減產重獲市場主導權的努力並未奏效。

上一交易日，這兩大指標合約均大跌5%，創下自1月初以來最大單日跌幅。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「這是自疫情期原油上漲以來最難接下的一把刀，布蘭特近月合約相對於較遠月合約的溢價收窄凸顯需求大幅低於預期，交易員潛意識中預測我們會硬著陸，這是第一次衰退憂慮開始反映到能源價格中。」

聯準會3日將利率提高1碼，對油價構成壓力，因交易商擔心經濟成長放緩可能會打擊能源需求。但聯準會暗示可能會暫停進一步升息，讓決策官員有更多時間評估最近多家銀行倒閉的後果，等待聯邦債務上限政治僵局的解決，並監測通膨演變。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「聯準會進入暫停模式應該會非常支持油價，但最大的問題是，銀行業是否還會有更多的雷。」

政府數據顯示美國汽油庫存上周意外增加170萬桶，也為油價帶來壓力。路透調查的分析師此前預計減少120萬桶。

美國原油庫存本周減少130萬桶，而預測為減少110萬桶。

金價連續第二天收漲

現貨黃金價格收盤上漲0.68%，報每英兩2,022.19美元，稍早觸及4月14日以來最高的2,036.15美元。

美國黃金期貨上漲0.4%，報每英兩2,031.60美元。

金價頗有挑戰2,075美元歷史高點的趨勢。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「在聯準會發表聲明暗示將暫停升息之後，金價條件反射性地觸及盤中高點。」

聯準會公布決定後，美元指數下跌0.6%，使黃金對持有其他貨幣的買家來說不那麼昂貴，指標10年期美國公債殖利率也下跌。

根據芝商所的FedWatch工具，美國利率期貨消化了美聯儲在6月和7月政策會議上暫停緊縮行動的預期。

白銀幾乎持平於每英兩25.39美元，白金跌1.2%，至1,052.34美元，鈀金下跌0.2%，至1,426.97美元。

聯準會 美國 金價

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