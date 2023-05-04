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高通財測黯淡 說手機需求仍弱且中國未復甦 盤後重挫7%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高通本季財測低於市場預期，主要是預期手機產業還要多花一些時間才能庫存去化。路透
高通本季財測低於市場預期，主要是預期手機產業還要多花一些時間才能庫存去化。路透

高通3日公布的本季財測低於市場預期，且上季手機晶片銷售年比下滑17%，同時表示智慧手機產業在新訂單流入前，還要花多一些時間才能消耗過剩的晶片，而且中國大陸手機市場尚未見到顯著復甦。消息拖累高通盤後股價重挫7%。

高通預測，本季營收將達81億至89億美元，低於分析師平均預估的92.5億美元。該公司說，財測也納入總體經濟不利因素與全球手機銷售疲軟的因素。高通盤後股價一度重挫7.5%至每股104.35美元。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）在法說會上表示：「演變中的總體經濟環境導致需求進一步惡化，尤其是手機，惡化的幅度比我們先前預測還大。」艾蒙向投資人承諾，一旦手機製造商完成庫存去化，訂單將回升，但所需時間恐怕會更久。

高通預期整體手機市場2023年會以高個位數（7%-9%）幅度萎縮，客戶削減庫存的情況將可能再延續兩季。艾蒙表示，中國大陸的需求尚未回到高通和其他業者預期的水準，「我們尚未見到顯著復甦的證據，沒有將改善納入我們規劃的預設中」。

此外，高通表示晶片營收預測跌幅比前一季更大的原因，主要是「一家只採購數據機晶片客戶的採購時程」。高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）表示，這家客戶在今年稍早先備貨後，現在採購的零件較少。雖然高通未指明這家數據機晶片客戶，但分析師說蘋果就是「只採購數據機的客戶」。帕爾基瓦拉說，這樣的觀察並不是對iPhone的需求發表評論。蘋果公司將在4日盤後公布財報。

高通預測本季晶片營收達69億至75億美元。

回顧截至3月26日的上季財報，高通營收下滑17%至93億美元，高於分析師預期的91億美元；扣除特定項目後每股盈餘2.15美元，符合預期。

以細項來看，高通上季與手機相關的營收下滑17%至61億美元、車用營收年比大增20%至4.47億美元，都高於預期；聯網裝置營收則達13.9億美元，符合預期。

艾蒙說，長期而言，高通尋求減少對智慧手機的依賴，寄望銷售更多車用、聯網、電腦運算與穿戴裝置的晶片，公司正考慮進行收購來加速業務多元化。

另一方面，除了手機需求疲軟外，高通也面臨更加激烈的競爭，尤其是來自聯發科在高階智慧手機晶片的競爭。研究業者Canalys分析師Runar Bjorhovde表示：「聯發科正賣力經營高階市場。它非常樂於與任何能協助進一步發展高階市場的業者合作，我猜三星是高通要捍衛的一大客戶。」

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