鮑爾發言 華爾街聽得滿頭問號

華爾街周三被聯準會（Fed）搞得一頭霧水。

在宣布升息1碼的會後聲明裡，Fed刪掉上次「一些額外政策緊縮或許是合適之舉」的措辭，緊接著主席鮑爾說，銀行業情況自3月初以來已「普遍改善」。

但投資人滿頭問號。Fed人員預測美國將陷入溫和衰退，鮑爾卻說他認為經濟今年將有溫和成長。而且，儘管他表示利率「可能」升到了足夠限制性的水準，又說回到2%的通膨目標不會是「順利的過程」。

標普500指數在鮑爾講話期間跌宕起伏，最終收跌0.7%。美國公債殖利率也下滑。聯邦資金期貨顯示6月升息的機率掉到2%左右。

Horizon Investments投資長Scott Ladner電話受訪表示：「股市搞不清楚自此向前要往何處去，這表明現在發生的情況已經反映在價格上。接下來，投資人想知道，Fed在地區銀行危機惡化信貸環境緊縮上會加碼多少。」

他補充說：「對我們來說，這是升息周期的終點，出現一些相當災難性的通膨數據才會導致Fed於6月再次升息。」

Freedom Capital Markets首席全球策略師Jay Woods表示：「暴風雨雲層仍未散去。鮑爾給了我們預期的東西，但他的用語並不真的說天清氣朗一帆風順。地區性銀行危機尚未結束。儘管他說了話，但沒給任何Fed下一步行動為何的指引或『警報解除』的訊號。」Woods沒對銀行危機感到恐慌，但也沒叫投資人放心。

AllianceBernstein資深美國經濟學家Eric Winograd說：「說白了，Fed仍然有緊縮傾向，他們需要數據來確認貨幣政策立場足夠有限制性，這最終將以通膨放緩、就業成長疲弱和銀行業放貸活動減弱的形式出現。同時，他們還在談論可能的升息，他們認為目前升息的可能性大於降息。然而，至少暫時，Fed認為他們已做足工作。」