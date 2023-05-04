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台積電ADR連三日下跌 較台北交易溢價2.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.3%，收在82.70美元，較台北交易溢價2.5%。費城半導體指數同日下跌1.3%。

台積電客戶超微（AMD）重挫 9.3%，該公司預測上季營收不如預期，因PC市場疲軟。超微的對手英特爾（Intel）漲近3%。

美國股市周三收盤下跌，扭轉盤中漲勢，聯準會（Fed）暗示可能暫停升息，未能支持美股繼續上漲，反而對主席鮑爾對降息問題上仍不鬆口感到失望。

標普500指數吐回盤中接近1%的漲幅，終場下跌28.83點，跌幅0.7%，至4,090.75點；道瓊工業指數下跌270.29點，跌幅0.8%，收在33,414.24點；那斯達克綜合指數跌55.18點，跌幅0.5%，至2,025.33點。

台灣加權股價指數周三下跌83.07點，收在15,553.41點，台積電跌1%收在496元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.93 +1.34 101.50 3.38

中華電 CHT 125.24 +0.22 125.50 -0.21

台積電 TSM 508.19 -0.31 496.00 2.46

聯電 UMC 49.22 +0.13 49.95 -1.46

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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