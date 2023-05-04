Fed如預期升息1碼 鮑爾暗示緊縮周期或許告一段落

聯準會（Fed）一如預期升息1碼（0.25個百分點），並暗示這可能是1980年代以來最急進緊縮周期的最後一次利率調整。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三在聲明中重申，「委員會將繼續監測後續訊息對經濟前景的影響」。3月聲明中有關「一些額外的政策緊縮或許是合適之舉」的措辭已被刪除。

取而代之的新措辭是FOMC在「在確定額外的政策緊縮到何種程度合適」時，會考慮多項因素。

在記者會上，Fed主席鮑爾被問到最新聲明是否表明官員準備6月暫停升息時，他說：「這是一個有意義的調整，我們不再需要說我們預期」將進一步升息。「我們會依據新公布的經濟數據，逐次會議來看，6月開會再來談到這個問題」。

升息後的聯邦基金目標利率區間升至5%-5.25%，是2007年以來最高水準。FOMC委員一致通過此決議。

鮑爾表示，利率是否已升到足以讓通膨回到2%目標，將依照要來的數據「持續評估」。他隨後補充說，Fed官員對通膨的展望並不支持降息。

對於Fed急進升息可能告一段落，固然令華爾街雀躍，但並未美股上漲，債券殖利率則下跌。道瓊工業指數收盤下跌270.29點，標普500指數跌0.7%。

鮑爾表示，銀行業狀況自3月初以來已「大體改善」，但在過去一年授信緊縮之後，銀行業的壓力似乎「導致家庭和企業的授信條件收緊」。

「相對地，這些緊縮的授信貸條件可能會打壓景氣，招聘和通膨，」他說：「這些影響的程度仍然不確定。」

鮑爾表示，美國是有可能會步入他所希望程度溫和的經濟衰退，但「我個人認為，躲過衰退比發生衰退的可能性更大」。他表示，薪資成長持續放緩，職缺下降但失業率並未隨之上升。

FOMC在周三聲明中重申，「美國銀行體系穩固且有韌性」。

鮑爾也表示，如果政府債務上限未能提高，那將是史無前例的，會給經濟帶來高度不確定性和負面影響。

他說，「我們將陷入從前未竟之地，帶給美國經濟的後果恐怕極不確定也不利，沒有人該以為Fed可以保護經濟免受債務違約的潛在短期和長期影響。」

鮑爾表示， Fed沒有參與華府的債務上限談判。他說，「我們不給任一方建議，我們只是點出解決此問題非常重要。」