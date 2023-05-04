美貿易代表：台美21世紀貿易倡議談判最新進展 應該可望「很快」宣布

美國貿易代表戴琪3日在該國商務部召開的年度「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）中表示，「美台21世紀貿易倡議」應該可望「很快」（soon）更新。

自1至4日，該年度會議在美國馬里蘭州舉行。香港「南華早報」4日報導，台裔美籍的戴琪在會中提到，非洲的肯亞，以及台灣，是重要地區內兩個活躍的夥伴，和美國共享價值，因此美方希望很快宣布我們談判的最新進展。

據報導，美國貿易代表辦公室1月和我方的對口單位，完成1輪該倡議的談判。1個月後，該辦公室也與奈洛比的對口單位，完成1輪「美肯戰略貿易及投資夥伴關係」（STIP）的談判。該倡議和STIP均包括減少繁瑣手續與協調措施的承諾，以使台美及美肯的雙邊貿易更簡易。

台美21世紀貿易倡議的條款，和拜登政府另正談判的「印太經濟架構」（IPEF）大多相同。

拜登政府致力於該倡議，是旨在減少美國對中國大陸依賴，還有反制北京經濟影響力愈來愈大的若干倡議之1。