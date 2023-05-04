Fed決策推演 市場押升息後暫停

經濟日報／ 編譯季晶晶簡國帆／綜合外電

美國聯準會（Fed）將在美東3日下午2時（台灣4日凌晨2時）公布最新利率決策，市場預期升息1碼、提高聯邦資金利率區間到5%～5.25%的機率接近九成，關鍵在未來的政策走向，摩根大通（小摩）對此推演四種市場情境，其中最可能出現的是「升息後暫停」，標普500指數可能上漲0.5%～1%。

隨著市場已充分預期Fed這次將升息1碼，現在關注的焦點正轉向Fed會如何調整3月決策聲明中的這幾句話：「（聯邦公開市場操作）委員會預期一些額外的政策緊縮，可能適當，以達成足夠限制、讓通膨隨時間回到2%的貨幣政策立場」。

彭博資訊的策略師為Fed此次會議提出三種可能情境。首先是鷹派情境：Fed維持決策聲明措辭不變，機率為35%，將排除年底降息的市場預期；其次中立-鷹派情境：保留進一步升息的可能性，但又未明確指涉，也就是強調「耐心」，機率為35%，但因未明示緊縮循環告終，可能排除市場對於年底寬鬆政策的預期。

第三是鴿派情境：Fed明確表述升息循環告終，表明若經濟發展符合預期，將維持目前利率水準，機率30%，可能讓市場加碼押注年底前降息。

至於Fed本周會議及之後的政策方向，摩根大通（小摩）交易團隊推演四種情境與市場可能的反應。

首先是「升息（1碼）後暫停」，出現機率最高，為55%，如此標普500指數在Fed決策日可能上漲0.5%~1%，「Fed可能仰賴銀行危機所導致的放款標準緊縮，造成的實質升息」效果，「任何被市場解讀為暫停的措辭，應能嘉惠股市」，而「股市還沒完全反映這個結果」。

小摩認為機率次高的情境是「升息並繼續升」，機率是45%，如此標普500指數可能跌0.75%~1.25%；第三種情境是「不升息且暫停」，機率只有5％，標普500指數當天將看漲多達1.5%；第四種情境是「降息」，但機率不到1%，標普500指數看漲多達2.5%。

貝萊德（BlackRock）全球固定收益部門投資長里德認為，債務上限陷僵局和最近的地區銀行困局，可能阻止不了Fed本周升息1碼，但之後可能會暫停升息，以便讓之前的升息措施影響傳導到整個經濟體系，畢竟Fed在一年內升息5個百分點為「震撼」之舉。

他也將緊盯Fed決策聲明的變化，認為Fed可能表明升息循環已到終點、或相當接近終點，雖然仍可能對通膨維持強硬語調，但願意展現耐心是正確的舉動。他認為Fed明年將開始降息，12月也有可能，而銀行動盪加劇迫使Fed提前降息的機率非常低。

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