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美4月ADP就業人數激增29.6萬人 遠超市場預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美企上月增聘29.6萬人，顯示勞動市場比預期火熱。路透
美企上月增聘29.6萬人，顯示勞動市場比預期火熱。路透

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間企業增聘員工的人數不見減少反而激增，有違勞動市場降溫的預期。但工資成長速度已趨緩。

ADP研究所3日公布，美國企業上月增聘29.6萬人，高於前一個月的14.2萬人（經下修），且遠超市場預期的13.3萬人，也創下去年7月以來最大增數。

儘管聯準會（Fed）力圖使經濟降溫，尤其是瞄準火熱的勞動市場，但據ADP統計，今年來美國企業已增聘逾80萬人，顯示勞動市場仍保持強勁。

然而，對Fed來說，正面跡象為上月的工資成長降至年增6.7%，較先前的站穩7%縮減。ADP首席經濟學家理察森說：「工資成長減緩，為勞動市場的現況發出最清楚的信號；在勞工投入就業市場之際，雇主正積極招聘，同時控制薪資成長。」

美國 Fed

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