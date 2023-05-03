FT：韓晶片廠豁免美出口管制 可望再延長一年

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，拜登政府已向三星電子及SK海力士表明，將允許這兩大南韓記憶晶片公司的大陸晶片廠再享有至少一年的緩衝期，期間可免受出口管制影響，得以繼續把美國晶片製造工具輸出到大陸。

華府去年10月已給三星和SK海力士一年緩衝期，但四名知情人士指出，美方已釋出明確訊號，表示將把豁免期再延長至少一年。此決定尚未獲拜登政府正式批准。

對南韓做這項讓步，被視為華府阻止北京取得尖端半導體技術的關鍵步驟。此決定凸顯美方在爭取南韓、日本和荷蘭支持、協力抑制中國大陸取得先進半導體技術方面，遭遇的困難。韓、日、荷生產的半導體製造設備，在全球晶片供應鏈扮演重要角色。

知情人士指出，實質上延長豁免期一年，外加正在商議中的措施，將協助韓廠維持技術領先陸廠的相對競爭優勢，有助於化解南韓晶片商對大陸廠營收受影響只會嘉惠大陸本土廠商的疑慮。