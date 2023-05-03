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大馬央行連二停後今意外升息1碼 預先抑制通膨壓力

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
馬來西亞央行3日意外升息1碼至3%，試圖在內需強勁和政府即將降低補貼之際，預先抑制通膨壓力。路透
馬來西亞央行3日意外升息1碼至3%，試圖在內需強勁和政府即將降低補貼之際，預先抑制通膨壓力。路透

馬來西亞央行（BNM）3日出乎預料將基準的隔夜利率調升1碼至3%，試圖在內需強勁和政府即將降低補貼之際，預先抑制通膨壓力。

大馬央行在聲明中說：「通膨展望的風險平衡出現上行走勢，且依然容易受到國內政策的任何變化左右，例如補貼與價格管控、金融市場發展情勢以及全球大宗商品價格等。」在彭博資訊訪調的19名經濟學家中，僅3人精準預測該央行將升息1碼，其餘都認為這次將連續第三次按兵不動。

BNM年初暫停升息，但本月恢復升息，代表大馬的基準利率正重返新冠疫情前的水準。在政府宣布降低汽柴油補助計畫前，央行率先宣布升息，提前因應補助減少可能加重物價壓力的情況。

BNM說：「由於成本因素持續緩和，整體通膨在近幾個月呈現下行趨勢。但核心通膨率仍在高檔盤旋，因為需求情勢強勁。」

馬來西亞3月核心通膨率依然頑強，為連續第六個月高於央行目標，但以當前經濟狀況來看，大馬央行今年的升息周期可能已抵達終點。

馬來西亞 通膨 升息

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