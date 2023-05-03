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大摩分析師看好PC景氣觸底 喊買戴爾

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
大摩表示，PC景氣下行循環的最糟時刻可能已過，看好戴爾股價將乘勢而起。路透
大摩表示，PC景氣下行循環的最糟時刻可能已過，看好戴爾股價將乘勢而起。路透

摩根士丹利（大摩）表示，個人電腦（PC）景氣下行循環的最糟時刻可能已過，PC市場將復甦，看好戴爾股價將乘勢而起，激勵戴爾股價2日收盤大漲2.2%至44.76美元。

大摩分析師伍德林（Erik Woodring）說：「我們正看到PC生態系日益有建設性（的發展），預測景氣循環性的PC市場上季觸底彈升」「PC景氣下行循環的駔遭時刻可能已過，我們預期戴爾將隨PC市場回升而表現脫穎而出，類似過去的PC景氣循環。

他提高戴爾的股票評級，從持平提高到加碼，並且調高目標價，從45美元上調到55美元。

伍德林也說，相較於他追蹤的其他公司，戴爾管理階層在提供未來展望指引時，一直都「超保守」，從而限制了盈餘的負面修正風險，「我們相信管理階層超聚焦於加速股東報酬率」。

報酬率 摩根

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