星巴克在美國和大陸賣得好 上季獲利優但未調高財測

全球連鎖咖啡店巨擘星巴克周二公布財報，上季獲利優，主要是第二大市中國大陸的復甦強勁，國際銷售推動營收高於華爾街的預期。但該公司僅重申財測，讓期待宣布調高的投資人失望，致該股今年來累漲15%後，盤後交易下跌近6%。

在截至4月2日的會計年度第2季，星巴克同店銷售成長11%，高於彭博彙總分析師預估的7.3%。在美國和中國大陸兩大關鍵市場的銷售都比預期為佳。美國地區的同店銷售躍增12%，而大陸地區因為大部分清零封控措施均已取消，同店銷售自2021年第3季以來首見增長，增幅是3%，有助國際營收增加7%，根據路孚特資料，是分析師預估2.94%的兩倍多。

這份財報凸顯出消費者韌性，他們持續為非必需消費品項，例如燕麥拿鐵，支付更高的價格，也進一步強化外出用餐的人潮回流：麥當勞和墨西哥料理連鎖店Chipotle Mexcican Grill上周也都公布優於市場預期的營收。

星巴克上季每股盈餘74美分，優於分析師預期的65美分。營收87.2億美元，市場預估84億美元。營益率14.3%，也比分析師平均預期的好。

美國交易筆數增加6%，中國大陸也見成長。3月20日接替舒茲正式就職執行長的納拉辛漢（Laxman Narasimban）表示，上季美國直營門市的人流，在一天最忙碌時段已超越疫前水準。

星巴克重申全年財測，營收預計成長10%到12%，調整後每股盈餘成長15%-20%的低端。

股價在盤後交易下跌。Edward Jones分析師Brian Yarbrough指出，部分投資人可能已經獲利出場，這支股票在過去五周躍漲16%。