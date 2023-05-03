快訊

陳水扁保外就醫展延33次 法界悲嘆：中監紅線總因扁的逼近而後挪

早晨財經速解讀／區域銀行持續遭拋售 中國復甦乏力！聯準會還有升息籌碼？

會考衝刺數學科／決勝A++把握幾何 多項式出題活考生易當機

超微財測低於預期 盤後重挫7% 但蘇姿丰說PC下半年好轉

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
晶片大廠超微（AMD）2日公布上季營收下滑9%，本季財測也低於分析師預期，反映PC業務疲軟。路透
晶片大廠超微（AMD）2日公布上季營收下滑9%，本季財測也低於分析師預期，反映PC業務疲軟。路透

晶片大廠超微（AMD）2日公布上季營收下滑9%，其中PC處理器業務營收劇減65%，本季財測也低於分析師預期，這使得超微執行長蘇姿丰看好下半年PC與資料中心市場景氣好轉的樂觀預期相對黯然失色，消息拖累超微盤後股價重挫7%。

超微預期，第2季營收將達53億美元（加減3億美元），這低於分析師平均預估的55.1億美元。蘇姿丰在聲明中表示，公司預期「下半年會成長，隨著PC和伺服器市場轉強」。

蘇姿丰在法說會中向投資人表示：「我們對下半年的成長能力依然有信心。」她指出，部份成長將來自MI300晶片，這款晶片將與輝達（Nvidia）的AI旗艦晶片競爭，而客戶對這款晶片的興趣正在提高。MI300晶片將在今年稍後開始出貨。

蘇姿丰表示：「我們確實相信第4季營收將隨著雲端AI客戶提升，在2024年將會更顯著。」

不過，超微依然面臨疲軟的PC市場。回顧第1季財報，扣除特定項目後每股盈餘60美分，高於市場預期的每股56美分；上季營收下滑9.1%至53.5億美元，符合市場預期，卻是超微自2019年來首見營收萎縮。

以個別業務來看，PC處理器業務營收上季劇減65%至7.39億美元，是拖累整體營收的主因；資料中心業務上季營收為13億美元，與去年持平，但與PC在內的兩大業務營收都低於分析師預期；另外，包含用於PC的繪圖處理器、用於遊戲主機晶片的遊戲事業營收17.6億美元，比去年下滑，但高於分析師預估的15.3億美元。

蘇姿丰表示：「我們認為第1季是我們客戶處理器業務（含PC處理器業務）的谷底。」

研究業者顧能分析師北川美佳子表示：「超微的財報結果比英特爾更脆弱，原因是多數超微的PC客戶都是消費者；相較下，英特爾在企業PC領域有大幅的市占。這樣的結果反映出消費者PC領域比企業PC領域還要疲弱。」

超微表示，雖然公司對雲端業者的銷售增加，但其中部分大客戶砍單以降低尚未使用晶片的庫存。超微說，資料中心設備的企業客戶減少訂單，原因是他們對經濟景氣抱持疑慮。

客戶 蘇姿丰 AI

延伸閱讀

英特爾：市場將在下半年復囌 今年PC出貨量將達2.7億台

英特爾Q1虧損史上最大：營收暴跌36% 毛利率降至34%

他好奇有什麼國產貨品質「稱冠世界」？ 網讚原來不只台積電

微軟、Google、德州儀器、英特爾重量級財報與法說陸續登場 法人：牽動台股走勢

相關新聞

憂心升息、銀行業及經濟衰退 美股收低

投資人在等待美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果同時，由於對陷入困境銀行的憂慮再起，銀行股再度重挫，加上市場對可...

推特前執行長多西開發社交媒體 掀關注熱潮

現今熱門新社交媒體應用程式，大都看起來與Twitter相似，幾乎很難區分，包括資料簡介、時間表、顏色等近乎相同，甚至連創...

亞洲製造業景氣分歧

由於全球貿易疲軟與中國大陸景氣顛簸復甦，東北亞出口巨擘4月製造業景氣下滑，台灣與南韓仍陷萎縮，不過東南亞的泰國和印尼景氣...

憂非法移民激增！拜登政府向美墨邊境增派1500名士兵

五角大廈2日表示，美國總統拜登政府將臨時增派1500名士兵以幫助保護美墨邊境，為本月稍晚取消疫情邊境限制時非法移民可能增...

台灣望遠鏡／德國鐵路被吃到飽月票拖垮 大賺到大虧只用一年 問題在哪？

德國為緩解能源危機、吸引民眾搭大眾運輸，去年6到8月推出便宜的9歐元（約台幣310元）月票。台灣正一窩蜂要跟進公共運輸月票，吃到飽的代價，德國國鐵（DB）的經驗值得參考。...

台積電美製晶片可能比台製貴達30％ 美國客戶肯埋單？

美國資訊科技網站Tom's Hardware報導，台積電（2330）在海外建晶圓廠比國內貴得多，想堅守毛利率的話，海外代...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦