超微財測低於預期 盤後重挫7% 但蘇姿丰說PC下半年好轉

晶片大廠超微（AMD）2日公布上季營收下滑9%，其中PC處理器業務營收劇減65%，本季財測也低於分析師預期，這使得超微執行長蘇姿丰看好下半年PC與資料中心市場景氣好轉的樂觀預期相對黯然失色，消息拖累超微盤後股價重挫7%。

超微預期，第2季營收將達53億美元（加減3億美元），這低於分析師平均預估的55.1億美元。蘇姿丰在聲明中表示，公司預期「下半年會成長，隨著PC和伺服器市場轉強」。

蘇姿丰在法說會中向投資人表示：「我們對下半年的成長能力依然有信心。」她指出，部份成長將來自MI300晶片，這款晶片將與輝達（Nvidia）的AI旗艦晶片競爭，而客戶對這款晶片的興趣正在提高。MI300晶片將在今年稍後開始出貨。

蘇姿丰表示：「我們確實相信第4季營收將隨著雲端AI客戶提升，在2024年將會更顯著。」

不過，超微依然面臨疲軟的PC市場。回顧第1季財報，扣除特定項目後每股盈餘60美分，高於市場預期的每股56美分；上季營收下滑9.1%至53.5億美元，符合市場預期，卻是超微自2019年來首見營收萎縮。

以個別業務來看，PC處理器業務營收上季劇減65%至7.39億美元，是拖累整體營收的主因；資料中心業務上季營收為13億美元，與去年持平，但與PC在內的兩大業務營收都低於分析師預期；另外，包含用於PC的繪圖處理器、用於遊戲主機晶片的遊戲事業營收17.6億美元，比去年下滑，但高於分析師預估的15.3億美元。

蘇姿丰表示：「我們認為第1季是我們客戶處理器業務（含PC處理器業務）的谷底。」

研究業者顧能分析師北川美佳子表示：「超微的財報結果比英特爾更脆弱，原因是多數超微的PC客戶都是消費者；相較下，英特爾在企業PC領域有大幅的市占。這樣的結果反映出消費者PC領域比企業PC領域還要疲弱。」

超微表示，雖然公司對雲端業者的銷售增加，但其中部分大客戶砍單以降低尚未使用晶片的庫存。超微說，資料中心設備的企業客戶減少訂單，原因是他們對經濟景氣抱持疑慮。