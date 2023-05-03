SIA：全球首季半導體銷售額 同比下降逾20%
集微網消息，半導體行業協會（SIA）宣佈，2023年第一季度全球半導體銷售額總計為1195億美元，與2022年第四季度相比下降8.7%，與2022年第一季度相比下降21.3%。與2023年2月相比，2023年3月的銷售額增長了0.3%。
圖片來源：SIA
分地區來看，歐洲(2.7%)、亞太/所有其他地區(2.6%)和中國(1.2%)的月銷售額均有所增長，但日本(-1.1%)和美洲(-3.5%)的月銷售額則有所下降。所有地區的銷售額均同比下降：歐洲(-0.7%)、日本(-1.3%)、美洲(-16.4%)、亞太/所有其他地區(-22.2%)和中國(-34.1%)。
SIA總裁兼首蓆執行官John Neuffer表示：「由於市場周期性和宏觀經濟逆風，2023年第一季度半導體銷售額繼續下滑，但3月份的月度銷售額近一年來首次上升，為未來幾個月的反彈提供了樂觀情緒。」
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