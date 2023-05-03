由於全球貿易疲軟與中國大陸景氣顛簸復甦，東北亞出口巨擘4月製造業景氣下滑，台灣與南韓仍陷萎縮，不過東南亞的泰國和印尼景氣則加速擴張。至於歐元區製造業活動上月進一步萎縮，儘管縮減幅度小於先前預期。

標普全球（S&P Global）2日公布數據顯示，台灣4月製造業採購經理人指數（PMI）降至47.1，低於3月的48.6，為1月來最低，也是連續第11個月低於50個景氣榮枯線。

南韓4月製造業略微回升至48.1，但仍是連續第十個月低於50，也是2017年5月來最長製造業景氣萎縮期，在當前全球經濟疲弱下，最新數據進一步佐證南韓製造商繼續陷入困頓，新出口訂單次指標連14個月下降，原因包括大陸、日本及歐洲等主要市場需求不振。

報告也再度顯示東北亞與東南亞的製造業景氣益加分歧，泰國4月製造業PMI衝上歷史新高60.4，產出和新訂單次指標同步締造新猷，印尼升至52.7，菲律賓則略降至51.4，但仍處於擴張領域。

另外，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）終值從3月的47.3降至4月的45.8，略高於45.5的初值，但連續十個月遠低於榮枯分界線的50關口。

漢堡商業銀行首席經濟學家指出，下跌情況普遍出現在歐元區各地，法國和義大利PMI指數也顯示產出下降，德國和西班牙的產出幾乎停滯。投入成本下降速度為2020年5月以來最快，顯示工廠幾乎沒有漲價，但需求仍減弱。產出價格指數從53.4降至29個月低點51.6。

儘管如此，央行沒有理由放鬆，因為4月PMI服務價格初值數據和歐盟統計局到3月的服務通膨數據，顯示物價壓力依然如山大。

越南和印度4月製造業PMI數據預定3日發布，中國大陸4月財新製造業PMI將在5日出爐，日本數據將在8日公布。