AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅

有「AI教父」之稱的傑佛瑞．辛頓一日證實，已於上周辭去谷歌（Google）工作，並大談自己協助開發的AI危險之處。

辛頓已替谷歌效力近十年，二○一三年因他創辦的公司遭到收購而進入谷歌。辛頓團隊當時透過分析數百萬張照片，打造出一款可以區分動物、物體圖片的神經網路系統，這個系統被視為當代人工智慧的基礎，而在這之後他也獲得有「電腦界諾貝爾獎」之稱的「圖靈獎」肯定。

辛頓受訪時向紐約時報表示，「我通常會用這樣的藉口來安慰自己：如果我沒有做這些，其他人也會這樣做」。

辛頓表示，他現在對他一生的研究感到有點遺憾，他表示，AI的近期風險包括取代就業、還有生成看似真實的假照片、假影音及假文字。

他擔心未來的AI技術會對人類構成威脅，因為這項技術經常會從分析大量資料中學習到意想不到的行為。他說，隨著個人和公司不僅允許AI系統生成自己的電腦程式，而且實際上AI甚至可以自己運行這些程式，他擔心有一天，真正的自主武器，例如殺手機器人會成為現實。

他說，「你很難預防一些壞蛋使用這項技術做些壞事」。

他擔憂AI以驚人的速度進步，遠超出他和其他人的預期。他將向世界警告AI的潛在威脅，「我原本覺得（威脅會）是卅年到五十年後，甚至更久之後出現」，「顯然現在我不再這麼認為」，而他會離開Google，是因為這樣他才能暢言AI的風險。他強調谷歌已經採取非常負責任的行動。

辛頓先前就已提出警告。他三月接受CBC新聞訪問時被問到「AI抹除人類的機率」有多高，他回答，「這不是不能想像的，我只能這麼說」。