學生愛用ChatGPT寫作業 讓這個線上教育平台股崩

美國線上教育平台業者Chegg在美股1日盤後公布的第1季財報優於預期，但本季展望蒙上陰影。這家公司警告，學生正利用聊天機器人ChatGPT完成作業，傷害該公司開發新顧客所做的努力。

Chegg表示，上季以非一般公認會計原則（Non-GAAP）計算的每股調整後盈餘為0.27美元，淨銷售為1.876億美元，均高於市場預估值。

Chegg執行長羅森斯威格在事先準備的講稿中說，Chegg在年初並未受到ChatGPT的影響，當時新註冊用戶數符合公司預期，「但自從3月開始，我們看見學生對ChatGPT的興趣大幅攀升。我們認為該現象正對新顧客成長率造成影響。」

Chegg在美股2日盤前一度重挫42%。

羅森斯威格也說，Chegg正優先投資一項AI技術，「我們上月已推出AI學習服務CheggMate，在利用AI發展造福學生這方面，我們自認為已占據最佳的位置，因為我們可善用的資源包括自家專屬資料、超過15萬名專家，以及多年年來累積的經驗。」

展望本季，淨營收總和估介於1.75億~1.78億美元，低於市場預估值1.938億美元；調整後息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）估5,300萬~5,500萬美元，不如市場預估的6,640萬美元；訂閱服務營收預估1.59億美元，依然不如分析師預估的1.62億美元。

ChatGPT是AI研究公司OpenAI推出的最新語言AI科技。OpenAI創立於2015年，幕後金主包括億萬富豪馬斯克、現任執行長暨創業家奧特曼（Sam Altman），以及科技長蘇茲克維（Ilya Sutskever）。