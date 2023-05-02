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各國研議屋頂設光電 新屋成本恐大漲

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
包括加拿大、日本、柏林與英國等國家，都已落實或正在研議強制建物在屋頂裝設太陽能板。（網路截圖）
包括加拿大、日本、柏林與英國等國家，都已落實或正在研議強制建物在屋頂裝設太陽能板。（網路截圖）

全球備戰淨零排碳，屋頂光電議題熱！包括加拿大、日本、柏林與英國等國家，都已落實或正在研議強制建物在屋頂裝設太陽能板，加速淨零碳排的進度。但業者表示，強推新法規的話，恐怕會使投資過度集中於光電，損及其他技術的創新，並推升新住屋的成本。

平均成本仍不低

富比士》報導，美國太陽能板的平均成本大約為16000美元，具體依型號與尺寸有所不同，還有「單晶矽」、「多晶矽」與「薄膜型」等不同類型，各有優缺點，如薄膜型太陽能板雖然成本較低，但需要大量空間，比較適合工業應用。

隨著淨零碳排的趨勢，許多建築物選擇在屋頂加裝太陽能光電板，相關技術也在不斷進步，如加強擴大新型材料的應用；改善太陽能板的形狀與尺寸，通過調節安裝在房屋的各個位置；加上智能系統還能提高效率、延長設備壽命。

強制裝設屋頂光電

各國已經有不少法規強制規定，具一定規模的新建物需要建設屋頂光電。《外媒》報導，根據統計，在東京，約7成的碳排放來自於建築物的空調、供暖與照明。東京政府表示，該區域超過8成的房屋都適合加裝太陽能板，但真正應用的建物卻不到5%，正考量強制在具一定規模的新建物屋頂加裝太陽能板。

BBC》報導，英國工黨也表示，如果該政黨贏得選舉，將要求新建房屋屋頂加裝太陽能光電板，當隨著技術進步，安裝太陽能板的成本也不斷下降，加上政府已經削減太陽能電池板的稅收，讓屋頂光電變得更加有吸引力。

恐導致住房危機

但英國氣候大臣表示沙普斯表示，強制實施屋頂光電措施，可能會損及其他技術的創新，並推升新住房的成本。他更說，尤其現在房地產業陷入缺工、缺料的狀況，如果出現強制的新法規的話，可能會導致住房危機。

建築師聯合會執行長貝瑞表示，任何住房新要求都需要考量到「成本與可行性」的問題，且更大的挑戰是，「如何讓家庭更加節能？」。房屋建築商聯合會則表示，屋頂型的太陽能板已經被廣泛使用，意味著無需強定性的規定。

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