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SpaceX星艦炸了 為何馬斯克不認失敗？最強火箭面臨挑戰

遠見／ 文 / 楊穎婷
美國SpaceX巨型火箭星艦（Starship）近期發射升空。取自SpaceX twitter
美國SpaceX巨型火箭星艦（Starship）近期發射升空。取自SpaceX twitter

5、4、3、2、1！美國SpaceX巨型火箭星艦（Starship）發射升空，引起總部員工及圍觀民眾一陣沸騰。星艦首次試射的飛行高度達到39公里，儘管升空4分鐘後發生爆炸，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）仍恭喜團隊達成試射任務。

這款太空探索科技公司（SpaceX）打造的史上最巨大火箭，高達120公尺，4月20日在美國德州點火試射升空，「星艦」脫離地心引力，筆直向藍天飛去，圍觀群眾無不尖叫歡呼。

飛行期間，疑似因為搭載的33台發動機有8台發生故障，造成星艦逐漸偏離航線，第一級的超重型火箭與第二級的太空船亦未能順利分離。

為了避免星艦墜落對地面造成危害，SpaceX藉由「飛行終止系統」的自動毀滅機制，在墨西哥灣上空3萬8000公尺處使其爆炸。

前進太空，從來都不是一件容易的事。根據SpaceX官網顯示，星艦的使命是成為一套可重複利用的運輸系統，將乘客或貨物運送至地球軌道、月球、火星，乃至更遙遠的宇宙。

而若是按照原定計畫，此次試射的星艦將飛行90分鐘，第一級超重型火箭助推器會在第三分鐘脫離並落回地面，第二級太空船則會使用自身的六台引擎進入軌道，完成90分鐘的航行後落入太平洋中。

馬斯克的「失敗成功學」

外界有人嘲諷這次爆炸是「價值30億美元的煙火」，但其實這也不是SpaceX的火箭第一次遭逢失敗。

「獵鷹9號」火箭在成為太空飛行新星前失敗過三次。星艦火箭自2020至2021年的短途發射實驗，總計五次就有四次以失控告終。

然而，有關爆炸的主要原因，SpaceX委婉地聲稱是星艦的第一級與第二級分離之前出現「計畫之外的快速拆卸」（rapid unscheduled disassembly）。

雖然星艦在離開地面四分鐘後便發生爆炸而燃燒殆盡，指揮中心的員工們仍為這樣的里程碑熱烈鼓掌。

馬斯克也在推特發文恭喜SpaceX團隊達成激勵人心的試射任務，並說這次星艦順利升空，為下一次的試射學到很多事情。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）也在推特向SpaceX表達祝賀：「歷史上的每一項偉大成就都會伴隨著一定程度的預期風險。因為風險愈大，回報愈大。期待SpaceX運用學到的一切，進行下一次以及未來的試飛。」

事實上，此次星艦試射原定在4月17日進行，但是當天疑似發生壓力閥凍結的情況，導致發射計畫必須延後至少48小時才能再次執行。

馬斯克當時接受《CNN》訪問，便明言：「我們並沒有預期一定會成功，不然就太瘋狂了。它可能順利進入軌道，或是在途中爆炸。」

改善發射台的設計也很重要

然而，除了星艦爆炸本身的損失之外，發射台也受到嚴重的毀壞。

由於第一級超重型火箭助推器配有33台引擎，在星艦順利升空後，引擎燃燒的能量產生強烈火焰，造成混凝土碎塊飛散、金屬板彎曲、揚起大量灰塵，並在地面留下巨大的坑洞，將會需要數個月的時間進行修復。

針對這項問題的因應措施，SpaceX計畫未來會在發射台下方建造一塊鋼板，藉此減緩火箭升空造成的衝擊波。

但是，曾在NASA擔任發射台作業員的科學家梅茨格（Philip Metzger）指出：「問題在於這是一枚巨大的火箭，它需要很長的時間才能遠離發射台。」

換句話說，即使在發射台底下配置鋼板，可能仍會被33台引擎發動所產生的熱量融化。他認為，如何改善發射台的問題，可能與開發火箭一樣困難

從爆炸中記取經驗教訓

當務之急，在於SpaceX如何改善此次試射所發現的各項問題。

美國喬治華盛頓大學太空政策研究所教授培斯（Scott Pace）認為，包括星艦的第一級超重型火箭與第二級太空船未能分離的原因、為何好幾個引擎發生故障、如何減緩發射台造成的破壞，都是尚待改進的問題。

此外，第二級太空船未能完成航行，亦無從得知設計是否存在缺陷。

另一方面，SpaceX星艦的主要功能將用於運送乘客及貨物到太空。由於此次試射並無人員搭乘，火箭爆炸才沒有造成傷亡。因此，如何提升星艦的安全性，也是不容忽視的問題。

2021年4月，NASA宣布與SpaceX簽訂價值29億美元（約新台幣892億元）的合約，邀請SpaceX加入「阿提米絲」（Artemis）登月計畫，打造能夠讓NASA太空人登陸月球的火箭。

尼爾森也對這項計畫表示，讓太空人重返月球學習、生活和工作是一項大膽的嘗試。

毫無疑問的是，此次SpaceX星艦試射順利離開發射台並且升空，以及飛行四分鐘所得到的大量火箭數據與地面系統資訊，都為人類邁向浩瀚宇宙的計畫踏出重要的一步。

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（本文出自2023.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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