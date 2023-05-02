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特斯拉漲價！小幅調高Model 3和Model Y在美、陸售價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉小幅調高Model 3和Model Y在美國和中國大陸市場的售價。路透
特斯拉小幅調高Model 3和Model Y在美國和中國大陸市場的售價。路透

電動車大廠特斯拉繼續調整定價策略，已小幅提高Model 3房車和Model Y休旅車的售價。

該公司官網周二顯示，兩款車在大陸市場均調漲人民幣2,000元。Model 3由人民幣229,900元漲到231,900元（約台幣104萬元），性能版漲到331,900元。Model Y現在由人民幣263,900元起跳，增程版和性能版分別調整為人民幣 313,900元和363,900元。

美國市場，Model Y和Model 3全面漲價250美元。根據特斯拉網站，Model Y現在由47,240美元（約台幣146.6萬元）起跳。

在此之前，特斯拉接二連三大幅調降價格，使其在美國最暢銷車型的成本大降接近三分之一。

人民幣 特斯拉 美國

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