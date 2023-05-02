美元看跌！高盛說被高估最多15％ 朱肯米勒說放空勝算大

美國經濟看起來沒那麼出色，拖累美元指數自9月峰值下跌逾10%，市場預期美元還會進一步下跌。

華爾街日報報導，投資人認為美元的壓力來源包括聯準會升息近尾聲、銀行體系帶來的憂慮、債限問題恐出現債務違約，以及美國可能在未來幾個月陷入衰退。

聯準會貨幣緊縮政策在去年刺激美元出現歷史性的反彈，兌歐元和日圓的匯價都攀升到數十年高點。美元於去年秋季開始走弱，在新的一年，因通膨比預期頑固，美元堅守陣地，但過去兩個月又再下滑。

投資人押注聯準會本周將升息1碼，是這波緊縮循環的最後一次，將與歐洲央行和英國央行等產生分歧，這些央行現在面臨比美國更棘手的通膨問題，關鍵利率年底前料再調高2碼以上。

經濟動能也轉變了。根據國際貨幣基金組織，明年美國GDP擴張放緩到1.1%，歐元區成長率是1.4%，中國大陸4.5%。

Amundi Institute已開發市場外匯主管Federico Cesarini認為，歐洲利率走高可能導致美元多年走頽。他估計去年6月以來，約有3,000億歐元（約3,310億美元）湧入歐洲，主要流入歐股，這股資金流最終可能高達2兆歐元，推動歐元再升值7%，從1.10美元漲至1.18美元。

Scotiabank分析商品期貨交易委員會數據發現，避險基金經理一直在加碼放空美元，截至4月25日，押注金額增至大約122億美元。知名基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）上周表示，做空美元是他唯一的高勝算交易。

根據高盛集團分析師，美元被嚴重高估，比公允價值高出5%至15%，其他貨幣，如日圓、南非蘭特和挪威克朗則被大幅低估。

美元走弱通常有助全球經濟成長。外國公司和政府償還美元債的成本可因此降低、美國跨國企業海外營收的價值升高，也嘉惠世界貿易，因為美元定價商品對國際買家來說變得更實惠。