快訊

評／基隆撒幣送電動車 環境工作者指減碳效益有限

Google第1戰輸了！三星悄悄把微軟Bing AI加入手機平板 3功能即刻可用

過馬路苦等3分鐘沒車讓！企鵝妹體驗台式「行人地獄」 怒拒違停合照

美元看跌！高盛說被高估最多15％ 朱肯米勒說放空勝算大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美元指數自9月峰值下跌至今已逾10%，市場預期美元還會進一步下跌。歐新社
美元指數自9月峰值下跌至今已逾10%，市場預期美元還會進一步下跌。歐新社

美國經濟看起來沒那麼出色，拖累美元指數自9月峰值下跌逾10%，市場預期美元還會進一步下跌。

華爾街日報報導，投資人認為美元的壓力來源包括聯準會升息近尾聲、銀行體系帶來的憂慮、債限問題恐出現債務違約，以及美國可能在未來幾個月陷入衰退。

聯準會貨幣緊縮政策在去年刺激美元出現歷史性的反彈，兌歐元和日圓的匯價都攀升到數十年高點。美元於去年秋季開始走弱，在新的一年，因通膨比預期頑固，美元堅守陣地，但過去兩個月又再下滑。

投資人押注聯準會本周將升息1碼，是這波緊縮循環的最後一次，將與歐洲央行和英國央行等產生分歧，這些央行現在面臨比美國更棘手的通膨問題，關鍵利率年底前料再調高2碼以上。

經濟動能也轉變了。根據國際貨幣基金組織，明年美國GDP擴張放緩到1.1%，歐元區成長率是1.4%，中國大陸4.5%。

Amundi Institute已開發市場外匯主管Federico Cesarini認為，歐洲利率走高可能導致美元多年走頽。他估計去年6月以來，約有3,000億歐元（約3,310億美元）湧入歐洲，主要流入歐股，這股資金流最終可能高達2兆歐元，推動歐元再升值7%，從1.10美元漲至1.18美元。

Scotiabank分析商品期貨交易委員會數據發現，避險基金經理一直在加碼放空美元，截至4月25日，押注金額增至大約122億美元。知名基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）上周表示，做空美元是他唯一的高勝算交易。

根據高盛集團分析師，美元被嚴重高估，比公允價值高出5%至15%，其他貨幣，如日圓、南非蘭特和挪威克朗則被大幅低估。

美元走弱通常有助全球經濟成長。外國公司和政府償還美元債的成本可因此降低、美國跨國企業海外營收的價值升高，也嘉惠世界貿易，因為美元定價商品對國際買家來說變得更實惠。

美國 聯準會

延伸閱讀

蘋果高利帳戶 四天吸金300億元

加拿大公務員罷工引危機 全民成為輸家

矽谷銀行倒閉 聯準會自認疏失籲加強銀行業監管

經濟快評／美消費走軟、通膨不退 Fed下周將再升息1碼

相關新聞

AI教父離開谷歌！警告人工智慧帶威脅 將比人類更聰明

有「AI教父」之稱的傑佛瑞．辛頓（Geoffrey Hinton）1日證實，已於上周辭去谷歌（Google）工作，並大談...

美股幾無變化 未受第一共和被賣波及 觀望Fed決策

美國股市周一收盤幾無變化，投資人消化監管機構接管第一共和銀行並賣給摩根大通的消息，也為本周聯準會（Fed）預期中的升息做...

美第一共和銀倒閉 小摩接手

在努力救援未能消除投資失利和存款戶擠兌造成的損失後，第一共和銀行（First Republic Bank）遭監管機構接管...

蘋果高利帳戶 四天吸金300億元

消息人士透露，蘋果（Apple）上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億美元存款，問世頭四天則共吸引近9.9億美元...

韓出口連七黑 三年來最慘

南韓4月出口連續第七個月下滑，創下三年來最長跌勢，主因是南韓對最大貿易夥伴中國大陸的出口持續下降，顯示全球需求疲軟繼續對...

三星電子禁止員工使用ChatGPT等生成式AI工具 違者開除

南韓三星電子已禁止員工使用現在非常熱門的生成式人工智慧（AI）工具，例如ChatGPT、Google Bard、Bing...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦