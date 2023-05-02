快訊

薪資不敵通膨、非典勞動保護不足 基本工資3萬元恐夢碎

泡麵用煮的，不要用泡的！吃泡麵必學6招，減輕身體負擔

不演了！他瘋狂拋問題「惹火AI」 慘被它反嗆＋假笑：別再裝AI專家

IMF總裁：快速上升的利率將銀行業脆弱性暴露無遺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
喬治艾娃出席加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議。路透
喬治艾娃出席加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議。路透

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，利率快速上升「暴露金融業的脆弱性」，銀行業需要提防更多風險。

喬治艾娃在加州比佛利山莊出席米爾肯研究所全球會議時接受彭博訪問時說，金融業界領袖需要「預見狀況，並準備好在狀況發生時採取行動，因為狀況終究是會來的。」

喬治艾娃說，「過去幾年我們所經歷的是一連串無法想像的事件」，「疫情、在烏克蘭的戰爭、利率保持多年低位後迅速飆升」。

與此同時，美國監管機關仍在繼續努力提振因聯準會（Fed）急進升息和儲戶擠兌而受衝擊的銀行業。

第一共和銀行（First Republic Bank）成為美國3月銀行業動盪以來第四家倒閉的區域性銀行。聯邦儲蓄保險公司（FDIC）周末居中協調下，將第一共和銀行賣給摩根大通。

喬治艾娃也提到新興市場債務重組延遲的相關問題。全球70多個低收入國家面臨總計3,260億美元的負債，其中一半以上國家已經或接近債務困境，包括尚比亞、衣索匹亞和迦納。

以西方傳統債權國為主的巴黎俱樂部和發展中經濟體的最大債權國中國等新興債權國之間出現分歧，使相關債務重組和紓困受到阻礙。

喬治艾娃說:「每個人都該體認除非我們為債務重組建立一個更好的機制，否則每一方都將蒙受損失。」

喬治艾娃表示 ，她看到中國大陸在債務問題的思維出現轉折，但她指出北京需要提高放款的透明度。

債務 美國 北京

延伸閱讀

美第一共和銀倒閉 小摩接手

AMF叫陣IMF 陳冲：疑美未必反美 反美也未必反美元

IMF估中國大陸今年GDP增5.2% 與上次持平

李強晤IMF總裁：大陸經濟站穩回升 能實現全年發展目標

相關新聞

美股幾無變化 未受第一共和被賣波及 觀望Fed決策

美國股市周一收盤幾無變化，投資人消化監管機構接管第一共和銀行並賣給摩根大通的消息，也為本周聯準會（Fed）預期中的升息做...

美第一共和銀倒閉 小摩接手

在努力救援未能消除投資失利和存款戶擠兌造成的損失後，第一共和銀行（First Republic Bank）遭監管機構接管...

蘋果高利帳戶 四天吸金300億元

消息人士透露，蘋果（Apple）上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億美元存款，問世頭四天則共吸引近9.9億美元...

韓出口連七黑 三年來最慘

南韓4月出口連續第七個月下滑，創下三年來最長跌勢，主因是南韓對最大貿易夥伴中國大陸的出口持續下降，顯示全球需求疲軟繼續對...

IMF總裁：快速上升的利率將銀行業脆弱性暴露無遺

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃表示，利率快速上升「暴露金融業的脆弱性」，銀行業需要提防更多風險。

美國掀史上第2大銀行倒閉案 市場淡定有原因

第一共和銀行存款銳減、股價探底後遭當局接管，由摩根大通收購。這是美國史上第2大銀行倒閉案，市場卻不像3月矽谷銀行倒閉時那...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦