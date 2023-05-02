國際油價延續前兩周跌勢 金價下跌

國際原油價格下跌，延續了前兩周的跌勢，中國大陸發布的經濟數據再度引發了對這個全球最大原油進口國需求復甦乏力的疑慮。黃金漲跌互現，交易者評估摩根大通收購第一信託銀行的影響，以及聯準會（Fed）的升息路徑。

油價繼續走低 延續前兩周的跌勢

西德州中級原油（WTI）周一午後加速下跌，成交量低下。周日公布的數據顯示中國大陸製造業景氣意外收縮，導致原油期貨本周開盤就下跌。

6月交割WTI原油期貨價格下跌1.12美元，結算價報75.66美元；7月交割布蘭特原油期貨下跌23美分，結算價報每桶79.31美元。

與此同時，摩根大通贏得收購第一共和銀行（First Republic Bank）的交易，引發了投資人對銀行業穩定和美國整體經濟體質的疑慮。

在4月劇烈動盪之後，對沖基金和基金經理已經深度看跌原油。OPEC及其盟友宣布減產推動油價在4月飆升至15個月高點，但之後隨著前景惡化而回吐了這些漲幅。

由於中國大陸到周三都是假期，因此市場焦點將轉向Fed在內的主要央行是否會繼續升息

黃金價格漲跌互現

黃金盤中漲跌互現，交易者評估摩根大通收購第一共和銀行的影響，以及Fed的升息路徑。

「銀行體系已趨於穩定，這意味著Fed 可以專注於通膨，」Oanda高級市場分析師Ed Moya說，「在見證了四家銀行的倒閉後，貸款顯然將走弱，我們可能會指望Fed會在本周再度升息後暫停緊縮周期」。

彭博經濟研究預料Fed將在5月3日會議上升息25個基點，並釋放這將是一段時間內最後一次升息的信號。緊縮周期的下一階段將是把利率維持在高位，同時觀察通膨是否趨於下行。

紐約商品交易所黃金期貨下跌0.3%，報每英兩1992.2美元。COMEX白銀期貨持平，報每英兩25.23美元；截至紐約時間下午5點，黃金現貨下跌0.4%，報1982.56美元。

倫敦金屬交易所因假期休市，基本金屬無交易。