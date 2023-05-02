快訊

台鐵自強號新竹撞瓦斯鋼瓶 北上列車延誤、影響840旅客

早晨財經速解讀／衰退將至 美股那指又創高！小摩收購第一共和銀行 銀行危機落幕？

香港是如何消失的？末代港督彭定康的《香港日記》

IBM計劃暫停聘僱7,800個AI可取代人力

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）。 路透
IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）。 路透

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）周一（1日）在訪談中表示，IBM約2.6萬人力的後勤部門將開始暫停或減緩招聘，其中他認為五年內很容易可被人工智慧（AI）取代的職位占30%，這類角色預期就會停止聘僱。彭博資訊報導，這等於減少了約7,800個工作機會。

IBM一位發言人後來補充說明，7,800個職位包括一部分沒有替代、直接裁減的職位。

彭博指出，AI工具近期的發展，已經使得大眾開始想像他們自動處理客戶服務、撰寫文稿、產生編碼的能力。許多觀察家因而擔憂AI工具可能打亂就業市場。克里希納的計畫，是面對快速發展的科技，目前宣布的最大規模勞動力調整戰略之一。

IBM目前員工人數約為26萬名，軟體開發和面對客戶的職位仍在繼續招聘人力。克里希納說，目前找到人才的困難度已較一年前減輕一些。IBM今年稍早宣布將裁員。裁員計畫全部執行完成後，或將有約5,000名員工受到影響。

不過，克里希納表示，IBM整體員工數量現在是上升，今年第1季增加了約7,000名員工。

美國經濟展望，克里希納直到去年底都仍還表示，他相信美國經濟可以避免陷入衰退。現在他認為，趨近今年底時可能會出現「淺層且短期的」衰退。彭博行業研究的Anurag Rana上周的分析報告寫道，IBM強大的軟體組合，包括其收購的子公司Red Hat，應會幫助IBM在宏觀經濟擔憂惡化的情況下保持穩定成長。

AI 美國

延伸閱讀

摩根士丹利計畫再裁3,000人 併購和承銷業務低迷恐延長

營造業恐成10年內最大人力缺口 高雄議員關注缺工問題

陳琬惠籲政府：別再把照顧勞工承諾當成選舉騙票工具！

五一勞動節 彰化議員關心農業缺工、勞工安全問題

相關新聞

美股幾無變化 未受第一共和被賣波及 觀望Fed決策

美國股市周一收盤幾無變化，投資人消化監管機構接管第一共和銀行並賣給摩根大通的消息，也為本周聯準會（Fed）預期中的升息做...

美第一共和銀倒閉 小摩接手

在努力救援未能消除投資失利和存款戶擠兌造成的損失後，第一共和銀行（First Republic Bank）遭監管機構接管...

蘋果高利帳戶 四天吸金300億元

消息人士透露，蘋果（Apple）上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億美元存款，問世頭四天則共吸引近9.9億美元...

韓出口連七黑 三年來最慘

南韓4月出口連續第七個月下滑，創下三年來最長跌勢，主因是南韓對最大貿易夥伴中國大陸的出口持續下降，顯示全球需求疲軟繼續對...

美國掀史上第2大銀行倒閉案 市場淡定有原因

第一共和銀行存款銳減、股價探底後遭當局接管，由摩根大通收購。這是美國史上第2大銀行倒閉案，市場卻不像3月矽谷銀行倒閉時那...

台積電ADR跌0.4％ 較台北交易溢價2.9％

台積電ADR周一下跌0.4%，收在83.98美元，較台北交易溢價2.9%。費城半導體指數同日上漲0.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦