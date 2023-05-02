美元連續三日上漲 隨美債殖利率走升

美元連續三個交易日上漲，美國公司債發行和通膨疑慮重現，打壓美債行情，在聯準會（Fed）周三決策公布前推高公債殖利率。

美元周一對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.5%至102.151。

美國2年期公債殖利率上漲13個基點至4.14%。儘管製造業活動萎縮，但製造業的價格壓力卻意外上升。供應管理協會（ISM）數據顯示，上月製造業指數從前月的近三年低點46.3升至47.1；衡量購買原物料的支付價格指標反彈至去年7月以來的最高水準，就業指標三個月來首次升破50。

國際貨幣基金（IMF）表示，利率快速上升「暴露了金融部門的脆弱性」，並警告2024年的通膨前景「令人不安地高於」目標水準。

「我們關注周五的非農就業報告，道明的預測低於市場普遍預期，強化了我們關於逢高賣出美元的看法，」道明證券外匯策略全球主管Mark McCormick說，「與此同時，歐洲央行的鷹派立場應該會加強對歐元的支持，尤其是兌挪威克朗、瑞典克朗和英鎊等貨幣」。

美元兌日圓盤中一度升值0.9%至137.52；上方目標是3月10日創下的今年迄今高點137.91日圓；歐元兌美元跌0.5%至1.0968美元；歐元兌日圓上漲0.5%至150.88，盤中一度漲至2008年9月以來最高水平150.96。