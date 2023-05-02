波克夏示警：美房地產跌 銀行滿手壞帳

「股神」巴菲特的長年事業夥伴、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）警告，美國商業地產市場正在醞釀風暴，隨著房地產價格下跌，美國銀行業滿手「壞帳」。

99歲的孟格接受英國金融時報（FT）採訪時表示，情況雖不像2008年那樣糟糕，但銀行業會遇到麻煩，就像其他任何地方會發生麻煩一樣。在好日子裡養成壞習慣，當壞日子來臨時就會大幅虧損。

在幾家銀行倒閉後，市場擔心可能會出現商業地產崩盤。波克夏向來會在金融動盪時期出手支撐美國銀行。例如在金融風暴中波克夏向高盛投資50億美元，在2011年對美銀投資了類似金額。但在當前這一輪動盪中波克夏至今仍維持觀望態度。

孟格表示，波克夏迄今保持按兵不動，部分原因是銀行的大量商業地產貸款組合中潛藏風險，「有許多面臨麻煩的辦公大樓、許多陷入麻煩的購物中心，還有大量陷入麻煩的其他房地產。存在大量的痛苦。」

孟格並指出，銀行已經不再向商業不動產開發商提供貸款，「比起六個月前，這個國家每一間銀行現在都對不動產貸款緊縮，他們顯然全都遭遇到了太多麻煩」。