美處理第一共和銀 伊爾艾朗：三個連帶傷害浮現

經濟日報／ 編譯 任中原

美國第一共和銀行1日遭聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並賣給摩根大通，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗指出，這種結局顯然極不完美。美國政府機構現在根本沒有「最優」的解方，只剩下「次佳」的作法，而連帶性傷害及意料之外的結果將隨之浮現。

伊爾艾朗表示，第一共和銀行倒閉與一個月前矽谷銀行（SVB）的情況相當類似，當局最終以出售方式處理第一共和銀行，是因為之前已有三家銀行倒閉，整個銀行體系迫切需要對第一共和銀行事件得出一套有秩序倒閉的解方，將金融動盪擴大的風險降到最小。

再者，FDIC想要避免自己承受財務損失，並且再處理一家倒閉銀行的資產與負債。Fed則不願再度引用「系統性風險」條款，對未投保存款也予以保障；仍維持「分離原則」，以升息來抑制通膨，使用其他工具來維持金融穩定。

這套解方雖使第一共和銀行免於無秩序倒閉，也不至於使其他地區性及社區銀行受到更大的干擾。但可能造成的連帶傷害及意料之外的結果卻非同小可。

第一，現在美國銀行體系更集中化，銀行愈來愈大的現象，變成「大到不能倒」，且「大到無法管理」。第二，對於現行存款保險制度的本質，產生更大質疑。第三，銀行體系對實體經濟授信萎縮的風險將繼續存在，可能對高度且包容性的經濟成長前景帶來更大逆風。

最後，第一共和銀行解決方式所付出的成本仍有待評估，包括公共及民間部門將分擔多少負擔，以及11家曾經進行聯合「紓困」，而對該行存入鉅額存款的銀行。

美國經濟將持續承受多年來超寬鬆貨幣政策，之後又錯誤處理升息周期，以及監理與法規失效所帶來的苦難。由於已沒有最佳的因應政策可用，造成連帶傷害及引發意外結果的風險。

美國經濟 保險 升息

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