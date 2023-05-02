美第一共和銀倒閉 小摩接手

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
圖／經濟日報提供
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在努力救援未能消除投資失利和存款戶擠兌造成的損失後，第一共和銀行（First Republic Bank）遭監管機構接管，並賣給摩根大通（JPMorgan Chase），以避免這個地區銀行倒閉導致銀行業危機再起。這是美國兩個月內倒閉的第四家銀行，是美國史上第二大的銀行倒閉案。

加州金融保護與創新局（DFPI）在聲明中說，摩根大通（小摩）將「承擔第一共和的所有存款，包括所有未投保存款，以及幾乎所有資產」，DFPI指定聯邦存款保險公司（FDIC）為第一共和的接管人，並聲明「FDIC根據適用上限為存款提供聯邦保險。」

小摩將承擔第一共和的全部920億美元存款，包括保險和未保險的存款在內。並買下這家地區銀行的部分資產，包括約1,730億美元貸款和300億美元證券。

FDIC說，第一共和的84家分行將在1日正常營業時間內納入小摩麾下重新開放，客戶將可完全取得其存款。

第一共和是美國史上第二大的銀行倒閉案，在同為舊金山灣區銀行的矽谷銀行（SVB）倒閉之後，第一共和在3月擠兌潮中流失了1,000億美元存款。多家美國大型銀行提供300億美元存款救援，小摩表示，交易完成後將會償還這筆援助存款。

以存款規模來看，美國史上前四大的銀行倒閉案，有三件發生在過去兩個月內。第一共和在今年第1季底擁有約2,330億美元資產，僅次於2008年倒閉的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual）。另兩家則為SVB和紐約Signature Bank。

小摩實質上擁有第一共和及華盛頓互惠，這家全美最大銀行素以在銀行業危機期間伸援見稱。小摩執行長戴蒙在拯救第一共和的初期努力中發揮了關鍵作用，他在聲明中說：「政府邀請我們和其他人挺身而出，而我們辦到了。」

這樁交易的內容還包括，FDIC將與小摩分擔第一共和國銀行的貸款損失。該機構估計，其保險基金將在此交易中損失130億美元。小摩並表示，將從FDIC獲得價值500億美元的五年期固定利率融資。

根據聲明，小摩將認列與這樁交易有關的一次性利得26億美元。該銀行並估計，未來18個月將產生20億美元的相關整頓成本。

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