企業押寶碳權商機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

從銀行、保險業者到石油巨擘等企業，都在押注「碳捕捉」產業的發展以及從碳捕捉產生的「碳權」，因為買家可利用碳權來彌補他們造成的汙染，預料碳權市場將成為利潤豐厚的市場。

英國金融時報（FT）報導，包括服飾零售業者H&M及摩根大通在內的四家企業，近幾周已同意在2030年前支出合計1億美元投入碳權。同時間，包括瑞銀和瑞士再保險（Swiss Re）的另外五家公司已同意，2025年起將透過三菱資助的新集團NextGen買進約20萬個碳權。

NextGen將從碳移除計畫中取得碳權，這些計畫包括西方石油（Occidental Petroleum）子公司1PointFive正在開發的直接空氣捕捉（DAC）設施，要把碳權的平均定價定在200美元。1PointFive去年也取得航太業者空中巴士的預購協議，涉及與直接空氣捕捉相關的40萬個碳權。

私募股權業者Partners Group在4月也宣布，未來13年將買進由新創公司Climeworks直接空氣捕捉設施所產生的7,000個碳權，這種捕捉設施會把碳從大氣層中吸走。

美國通膨削減法內容中，包含為從化石燃料廠等汙染來源捕捉與儲存碳的設備提供每噸85美元的租稅減免，也為從大氣中捕捉碳的DAC工廠提供每噸180美元的租稅減免。

保險 空中巴士 通膨

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