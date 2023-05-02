美中緊張可能破壞自由貿易 亞銀促打擊保護主義
鑒於美中緊張局勢可能破壞自由貿易、亞太區經濟復甦和對抗氣候變遷的努力，亞洲最資深開發銀行家之一、亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣敦促各國打擊保護主義。
英國金融時報（FT）報導，淺川表示，全球最大兩個經濟體之間長期或加劇的貿易不確定性，可能擾亂亞太地區經濟活動，打擊世界各地的消費者和商業信心，並減少消費。他認為「必須不斷打擊任何形式的保護主義」。
淺川受訪時說，貿易中斷是長期問題，如今各國「更努力升高供應鏈自主程度，這個問題可能已經比例如過渡到淨零碳排等緊迫問題更具優先性」。此時正值美中關係降到1979年正式建交以來最低點。
雖然美中是「重要的利害關係人」，但地緣政治緊張局勢正在破壞亞太地區的穩定。
淺川指出：「長期經驗表明，政治穩定和安全是每個地方和平、發展和繁榮的基礎。我們確實希望，亞太區更繁榮、包容、環保和能永續發展——和平是重要基礎。」
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