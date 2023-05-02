WEF：全球勞動市場 進入新動盪時代

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
WEF的研究指出，人工智慧在內的技術將使全球勞動市場在未來五年邁入新動盪時代。（路透）
WEF的研究指出，人工智慧在內的技術將使全球勞動市場在未來五年邁入新動盪時代。（路透）

世界經濟論壇（WEF）1日在日內瓦發布報告說，由於人工智慧（AI）、數位化和其他經濟發展，例如轉型綠色能源和供應鏈重新再外包，預計全球勞動市場將在未來五年進入新動盪時代，近四分之一的工作都將發生變化，主要是文書工作加速衰微，對技術和網路安全專家的需求則將增加。

該研究預測，AI將導致「勞動市場的重大混亂」，但隨著大數據分析、管理技術和網路安全等科技成為就業成長的最大驅動力，大多數科技在未來五年仍將帶來正面的淨影響。

根據報告，像是ChatGPT這樣的AI應用工具出現，利用機器模擬人類推理和解決問題的能力，將取代許多涉及推理、溝通和協調整合工作的角色並使其自動化，造成明顯的影響。

不過調查顯示，企業如今認為，自動化取代人力的速度不像先前預期的那麼快，兩年前企業主預估，到2025年前將有47%的工作會自動化，但最新的預測是到2027年左右，42%的工作會轉為自動化。

在此同時，企業也正思考他們的員工究竟需要何種技術。WEF的調查顯示，比起電腦程式設計，雇主如今更看重的是「有效運用AI工具的能力」。

大約有75%的受訪公司表示，打算五年內採用AI技術，預計將消滅2,600萬個文書記錄和行政職位，例如收銀員、售票員、數據輸入和會計。

AI

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