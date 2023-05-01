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加拿大公務員罷工引危機 全民成為輸家

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
加拿大公務員罷工導致國家陷入政府停擺與繼續刺激通膨的陷阱中，對加國經濟前景並非好消息。(圖為示意圖) (photo by Socialist Canada via Wikimedia, used under CC License)
加拿大公務員罷工導致國家陷入政府停擺與繼續刺激通膨的陷阱中，對加國經濟前景並非好消息。(圖為示意圖) (photo by Socialist Canada via Wikimedia, used under CC License)

加拿大的公務員罷工恐引發一連串的連鎖效應，讓政府、資方，甚至是社會大眾都成為輸家。此次罷工已經讓許多政府業務停擺，民眾都無法報稅或申請護照。而公務員罷工的經驗恐讓其他產業工會仿效，若掀起罷工潮，通膨指數恐因為上漲的薪資成本而繼續飆升，讓全民生活不便。

公務員罷工業務超載

根據《路透社》報導，加拿大的公務員罷工即將邁入第3週，仍未見妥協，但已經影響到民眾。由於許多罷工的公務員在移民部門工作，讓本來就因疫情解封而面臨爆量業務的移民部門嚴重超載。

專攻移民法規的律師切恩就表示，許多原本要申請簽證入境的外國人、在境內等待更新簽證的外籍勞工、國內等待外籍勞工來解決公司缺工困境的雇主，和許多想要辦新護照出國玩的公民，現在全都束手無策。尤其加拿大近日才宣示要加強引進外籍勞工，來解決產業缺工問題，大規模的公務員罷工無疑讓政府的政策淪為紙上談兵。

薪資上漲恐加速通膨

除了移民業務受到嚴重影響，加拿大《CBC新聞》指出，此次的公務員罷工恐怕還會引發其他產業罷工的連鎖效應。公務員此時的聯合大罷工，再加上加拿大現在處於資方缺工的不利資方局面，已經讓各工會摩拳擦掌，想利用這個時機點爭取加薪，來抵抗通膨。

加拿大通膨指數在疫情結束後，跟其他國家一樣迅速飆升，甚至在2022年夏天創下超過8%的紀錄。雖然央行透過升息等手段成功讓通膨指數跌回4.3%，但加拿大央行行長麥克萊姆出面警告，對抗通膨的戰爭尚未結束，而全面性的調漲薪資，恐會讓通膨指數又加速上升。

但工會和大眾目前看來並不買麥克萊姆的帳，應仍會利用機會要求調薪。加拿大是否會因此掉入通膨陷阱，端看勞資雙方與政府之間如何調和。

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