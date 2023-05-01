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避險基金大舉放空美元 押注Fed再升息一次就罷手　

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
數據顯示，避險基金與其他大型投機機構正擴大美元空頭部位，押注聯準會再升息一次就罷手，不利美元走勢。路透
數據顯示，避險基金與其他大型投機機構正擴大美元空頭部位，押注聯準會再升息一次就罷手，不利美元走勢。路透

投資人正大舉放空美元，市場預期聯準會（Fed）本周升息後，很可能會讓這一輪一世代以來最大幅度的緊縮周期暫時畫下句點。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至4月25日，避險基金與其他大型投機機構將他們的美元淨空頭部位提高至逾70,000口合約，是2021年6月來最多。根據彭博資訊衡量美元兌其他主要貨幣的指數，美元即將吐回自聯準會去年3月開始升息以來的所有升值幅度。

聯準會本周顯然幾乎篤定升息1碼，但交換合約交易人士的交易定價已把聯準會將繼續維持利率，直到年底轉向降息的因素納入考量。

由於歐洲央行（ECB）與英國央行預料未來數月還將積極升息，投機人士正聚焦歐元和英鎊繼續升值的潛力，這兩種貨幣今年來躍居主要已開發國家貨幣匯率表現的前三名。

野村控股駐雪梨匯率策略師泰斯赫斯特（Andrew Ticehurst）表示：「我們依然看好歐元，此時有強烈的共識認為聯準會『再一次就會罷手』，而歐洲央行還會有更多次」。

泰斯赫斯說：「想法是歐洲央行和英國央行升息步調比聯準會走得遠，尤其是考量到美國展望被衰退疑慮以及銀行業與債務上限等疑慮蒙上陰影。」

聯準會 英國 美國

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