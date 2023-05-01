勞動市場進入新動盪時代！未來五年 四分之一工作會生變

世界經濟論壇（WEF）周一在日內瓦發布報告說，由於人工智慧（AI）、數位化和其他經濟發展，例如轉型綠色能源和供應鏈重新再外包，預計全球勞動市場將在未來五年進入新動盪時代，近四分之一的工作都將發生變化，主要是文書工作加速衰微，對技術和網路安全專家的需求則將增加。

儘管該研究預期AI將導致「勞動市場的重大混亂」，但隨著大數據分析、管理技術和網路安全成為就業成長的最大驅動力，大多數技術會在未來五年帶來正面的淨影響。

根據報告，像是ChatGPT這樣的AI應用工具出現，例用機器模擬人類推理和解決問題的能力，將取代許涉及推理、溝通和協調整合工作的角色並使其自動化，造成明顯的影響。

大約有75%受訪的公司表示，打算五年內採用AI技術，預計將消滅2,600萬個記錄和行政職位，例如收銀員、售票員、數據輸入和會記。WEF共訪調800多家公司，這些公司在全球各地45個經濟體共雇了1,130萬名勞工。

就目前而言，與經濟成長放緩、供應短缺和通貨膨博等總經因素相比，AI對勞動力前景的威脅性仍較小。創造就業的機會可能來自於促進企業進行綠能轉型的投資，更廣泛應用ESG標準，以及全球供應鏈的廣泛調整，