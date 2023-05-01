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巴菲特戰友孟格示警：美商業地產釀風暴、銀行滿手壞帳

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）警告說，美國商業地產市場正在醞釀風暴。路透
波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）警告說，美國商業地產市場正在醞釀風暴。路透

「股神」巴菲特的長年事業夥伴、波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）警告說，美國商業地產市場正在醞釀風暴，隨著房地產價格下跌，美國銀行業滿手「壞帳」。

99歲的孟格接受英國金融時報採訪時表示：「它沒有像2008年那樣糟糕，但銀行業會遇到麻煩，就像其他任何地方會發生麻煩一樣。在好日子裡養成了壞習慣，當壞日子來時就會大幅虧損。」

此時正值美國金融體系風雨飄搖，在幾家銀行倒閉後，市場擔心可能會出現商業地產崩盤。

波克夏公司向來會在金融動盪時期出手支撐美國銀行。在2007-08年金融危機期間，波克夏向高盛集團投資50億美於，在2011年也對美銀投資了類似金額。不過波克夏在當前這一輪動盪中迄今維持觀望態度，儘管近期已有矽谷銀行（SVB）與Signature Bank相繼倒閉。

孟格說：「波克夏進行了一些銀行投資，這些投資對我們而言成果非常良好。我們在銀行中也曾經遭遇一些失望。要睿智地營運一家銀行實在不容易，做錯事的誘惑很多。」

孟格表示，波克夏迄今保持按兵不動，部分原因是銀行的大量商業地產貸款組合中潛藏風險，「有許多面臨麻煩的辦公大樓、許多陷入麻煩的購物中心，還有大量陷入麻煩的其他房地產。存在大量的痛苦。」

他指出，銀行已經不再向商業不動產開發商提供貸款，「比起六個月前，這個國家每一間銀行現在都對不動產貸款緊縮，他們全都顯然太多麻煩」。

波克夏 美國 房地產

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