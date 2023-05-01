非鐵重挫 國際鋼價落到五年低點
日經新聞報導，由於市場擔心中國大陸景氣降溫的疑慮發酵，導致原料供過於求，鐵屬金屬與非鐵金屬等工業原料價格重挫，鋼價更跌至五年低點。
上海期貨交易所的熱軋鋼捲價格上周跌至每噸人民幣3,928元（568美元），為五個月低點；熱軋薄鋼板是不可或缺的建材和工業機具原料，也是中國大陸鋼價指標，如今價格滑落，代表鋼鐵市場降溫。
非鐵金屬和化學品的價格也重挫，國際鋅價已從1月底的過去一年高點下跌20%，鋁價也從1月中的高點回落10%。營建材料氯乙烯的價格也從高點滑落6%。
中國大陸放棄防疫清零政策，引發經濟復甦的預期，帶動金屬價格去年底開始上漲，但最近市場對成長減速的疑慮日益升高，雪上加霜的是，市場也擔心產量過剩的中國大陸原料生產商可能擴大出口，進一步壓低全球原物料價格。
大陸的上游基本金屬生產商已因預期景氣將回溫而提高產量，第1季鐵礦砂的進口量年增約10%至2億9,434萬噸，寫同期新高，粗鋼產量也增加6%至2.616億噸。數據顯示，製造業等產業上季的產能利用率為74.5%，比去年全年低了1.3個百分點。大陸第1季經濟成長4.5%，雖優於市場預期的4%，消費耐久財等產品的復甦卻不如預期。
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