非鐵重挫 國際鋼價落到五年低點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

日經新聞報導，由於市場擔心中國大陸景氣降溫的疑慮發酵，導致原料供過於求，鐵屬金屬與非鐵金屬等工業原料價格重挫，鋼價更跌至五年低點。

上海期貨交易所的熱軋鋼捲價格上周跌至每噸人民幣3,928元（568美元），為五個月低點；熱軋薄鋼板是不可或缺的建材和工業機具原料，也是中國大陸鋼價指標，如今價格滑落，代表鋼鐵市場降溫。

非鐵金屬和化學品的價格也重挫，國際鋅價已從1月底的過去一年高點下跌20%，鋁價也從1月中的高點回落10%。營建材料氯乙烯的價格也從高點滑落6%。

中國大陸放棄防疫清零政策，引發經濟復甦的預期，帶動金屬價格去年底開始上漲，但最近市場對成長減速的疑慮日益升高，雪上加霜的是，市場也擔心產量過剩的中國大陸原料生產商可能擴大出口，進一步壓低全球原物料價格。

大陸的上游基本金屬生產商已因預期景氣將回溫而提高產量，第1季鐵礦砂的進口量年增約10%至2億9,434萬噸，寫同期新高，粗鋼產量也增加6%至2.616億噸。數據顯示，製造業等產業上季的產能利用率為74.5%，比去年全年低了1.3個百分點。大陸第1季經濟成長4.5%，雖優於市場預期的4%，消費耐久財等產品的復甦卻不如預期。

延伸閱讀

陸首季粗鋼產量同比上升

榮剛Q1EPS 1.2元 精剛EPS 0.33元

全球軍工產業蓬勃 特殊鋼專業廠榮剛、精剛首季盈利傳捷報

中鴻 5月內銷開平盤

相關新聞

安謀在美上市 籌資百億美元

日本軟體銀行旗下晶片設計公司安謀（Arm）已向美國證管會（SEC）申請掛牌上市，將尋求籌得多達100億美元資金，可望成為...

路透：油價年底上看90美元

路透訪調的分析師認為，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產和中國大陸需求彈升，將襄助國際油市抵禦西方國家經濟前景持續惡...

ChatGPT 翻轉旅遊業生態

研究人員指出，ChatGPT這類生成式人工智慧（AI）技術的採用度將在未來一年大幅提高，特別是客戶服務，因此可能繼網際網...

影劇「朝聖」商機發燒

最新研究顯示，愈來愈多人的旅行計畫會受到電視影集和電影啟發，前往作品取景地「朝聖」。一如過去的「六人行」和「冰與火之歌」...

G7訂人工智慧監管原則

為期兩天的七大工業國集團（G7）數位和科技部長會議4月30日在東京落幕，與會官員呼籲應制定評估生成式人工智慧（AI）風險...

推特新制 文章點閱要收費

社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克表示，推特最快5月將允許媒體出版商根據放上該平台每篇文章的點擊次數，向用戶收費。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦