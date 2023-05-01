影劇「朝聖」商機發燒

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新研究顯示，愈來愈多人的旅行計畫會受到電視影集和電影啟發，前往作品取景地「朝聖」。一如過去的「六人行」和「冰與火之歌」等影集，現在HBO影集「白蓮花大飯店」也引發這種效應，讓劇中飯店房間被搶訂一空。

美國運通的最新報告顯示，70%的Z世代和千禧世代表示，曾因看完一部影視作品而想去旅行，影響力不亞於社群媒體。75%受訪者表示，曾因看到朋友或他人張貼旅遊紀錄，而動身旅行。美國運通旅行部門總裁亨德莉表示：「旅行者正愈來愈受到流行文化啟發。」

「朝聖」者增加，部分原因可追溯到人們在新冠疫情期間的習慣。當時人們每天關在家裡觀賞「白蓮花大飯店」或是Netflix的「艾蜜莉在巴黎」等影劇，一邊規劃要在解封後到劇中人物曾到過的地方旅行。如今隨著邊境再度開放，「朝聖」正成為今年最主要的旅行趨勢之一。

例如「白蓮花大飯店」描述富豪房客與飯店人員間古怪互動的喜劇，不僅為HBO帶來商業成功，也帶給旅行者許多夢幻靈感。

該劇前兩季分別在夏威夷茂宜島的四季酒店，和義大利西西里陶爾米納的聖多梅尼科皇宮酒店拍攝。

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