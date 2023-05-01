ChatGPT 翻轉旅遊業生態

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
旅遊業者正採用ChatGPT當作虛擬助理。（美聯社）
旅遊業者正採用ChatGPT當作虛擬助理。（美聯社）

研究人員指出，ChatGPT這類生成式人工智慧（AI）技術的採用度將在未來一年大幅提高，特別是客戶服務，因此可能繼網際網路之後，再度重塑全球旅遊業，旅遊業者也正在實驗採用生成式AI，開始轉變人們預定行程和旅行的方式。

CNBC報導，目前從Expedia、Kayak及Trip.com等線上旅行社都已採用ChatGPT作為虛擬助理，有望縮短這些平台提供行程建議客戶、到客戶下訂的時間。Booking控股公司旗下的Kayak平台日前便宣布正式整合ChatGPT，使客戶透過對話與Kayak的搜尋引擎互動。

此外，在旅客行程被打亂時，AI作為旅行助理也能提供協助。Booking控股公司執行長佛格說，在旅程出問題時，AI有望減少摩擦、預測可能出現的問題，並且介入提供即時的解決方案。

可能干擾旅程的一例就是機場。西雅圖塔科馬國際機場的資訊長布里德早期就率先採用AI技術，希望改善旅客的機場體驗，包括改善安檢的花費時間等問題。他預期，可透過AI和ChatGPT等生成式AI工具，來緩解或消除一部分的旅客焦慮。

然而，旅遊業分析師史達柯夫警告，在這波ChatGPT熱潮中，人們往往會忽略旅遊業向來會採行新技術，但初期的成效卻沒有那麼大，例如區塊鏈、外送和侍應機器人，都是雷聲大雨點小的例子。

他說，與其認為新科技將徹底改變產業，不如在近期內將其視作工具，「這些技術其實就是先進的工具，讓接線生和供應商更聰慧，以提供客戶更好的服務，同時增加市占率」。

史達柯夫說，Booking控股等線上旅行社將成為AI時代的大贏家，能把ChatGPT整合進網站上的聊天機器人和虛擬業務員，為顧客規劃行程，而不會善用AI的傳統旅行社、觀光承攬業、飯店和餐廳將淪為輸家。

AI ChatGPT 客戶

延伸閱讀

黃金周首日 31萬人湧香港 大陸客名店街揮金「想買就買沒上限」

想靠ChatGPT面試作弊？人力銀行建議這麼做

也談ChatGPT：從一個專利問題的諮詢經驗講起

高中運用ChatGPT學生自主學習 偏鄉師跨域備課提升戰力

相關新聞

安謀在美上市 籌資百億美元

日本軟體銀行旗下晶片設計公司安謀（Arm）已向美國證管會（SEC）申請掛牌上市，將尋求籌得多達100億美元資金，可望成為...

路透：油價年底上看90美元

路透訪調的分析師認為，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產和中國大陸需求彈升，將襄助國際油市抵禦西方國家經濟前景持續惡...

ChatGPT 翻轉旅遊業生態

研究人員指出，ChatGPT這類生成式人工智慧（AI）技術的採用度將在未來一年大幅提高，特別是客戶服務，因此可能繼網際網...

影劇「朝聖」商機發燒

最新研究顯示，愈來愈多人的旅行計畫會受到電視影集和電影啟發，前往作品取景地「朝聖」。一如過去的「六人行」和「冰與火之歌」...

G7訂人工智慧監管原則

為期兩天的七大工業國集團（G7）數位和科技部長會議4月30日在東京落幕，與會官員呼籲應制定評估生成式人工智慧（AI）風險...

推特新制 文章點閱要收費

社群媒體推特（Twitter）老闆馬斯克表示，推特最快5月將允許媒體出版商根據放上該平台每篇文章的點擊次數，向用戶收費。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦