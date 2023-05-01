G7訂人工智慧監管原則

為期兩天的七大工業國集團（G7）數位和科技部長會議4月30日在東京落幕，與會官員呼籲應制定評估生成式人工智慧（AI）風險的國際標準，以促進這項技術的審慎發展，並且達成評估AI風險的五大原則。

日經新聞報導，G7正探索如何遏制AI造成的有害影響，例如散播偏見和錯誤訊息、侵害版權等。與會者就如何適當使用AI以及其他研發中的技術達成五項原則，分別是為法治、正當程序、利用創新機會、民主及尊重人權。G7會後說，應對人工智慧採取「基於風險」的監管，此類監管還應為相關技術的開發「保持開放和有利的環境」，並以民主價值為基礎。G7正尋求制定評估AI技術的國際標準，因為監管AI的所有用途將會阻礙這項科技的進步。這類議題包括，AI程式是否向無偏見的資料學習，以及當AI用於僱用員工時，是否有種族、地域及其他因素的歧視。這項國際標準料將要求，將AI學習的資料保存下來，以確保透明度。

G7的聲明也將包含由人類監管AI、在處理資料時確保隱私防護、以及對抗網路攻擊的防衛系統。經濟合作發展組織、英國圖靈研究所等民間機構，正率先為建立評估標準奠定基礎。