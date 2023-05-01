美銀行債務緊縮 六跡象

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
專家指出，美國銀行體系目前有六大跡象顯示債務緊縮迫在眉睫。（路透）
專家指出，美國銀行體系目前有六大跡象顯示債務緊縮迫在眉睫。（路透）

美國第一共和銀行存款大失血與股價崩跌，重燃市場對銀行體系的疑慮，彭博資訊綜合市場專家的看法指出，有六大跡象顯示債務緊縮迫在眉睫。

放款萎縮：貝萊德財務管理公司宏觀信用研究主管里南認為，美國銀行業者未來幾季的放款將萎縮，各種不利因素已導致銀行的利差表現不如非金融公司，包括存款成本上升。

貨幣供給量減少：貨幣供應萎縮，將更難獲得信用，凸顯Fed大幅調高利率導致資金撤離銀行體系，連帶使能申請的貸款減少。貨幣經濟學家認為，這可能預示經濟崩潰和通貨緊縮。達拉斯和舊金山聯準銀行上周均說，轄區內出現資金壓力。

消費者貸款呆帳準備金大增：多家銀行在公布上季財報時都表示，已將消費者貸款的呆帳準備金提高至新冠疫情初期以來最高。例如Capital One金融公司提撥的信用卡損失準備金較上年同期增逾300%，達到22.6億美元。

商辦困境：商辦空置率大增，加上許多勞工選擇在家工作，促使Capital One增撥資金以支應商辦貸款呆帳。摩根士丹利先前估計，商辦不動產的價格從高峰到谷底的跌幅上看40%，增加違約風險。

違約增加：2月底以來，以低於面值八成的低價交易貸款金額已躍升26%，達到約1,270億美元。 相較下，相同條件的債券交易只增加10%至4,880億美元。貸款市場的違約率向來低於高收益債券市場。

企業主管提及信用的次數激增：全球企業主管在法說會上談論信用的次數，達到新冠疫情爆發以來最高。Evercore執行長溫伯格說，重組和負債管理業務增加，Peabody能源投資人關係副總裁金瑞也說，正在避開不確定的信用市場。

商辦 疫情 美國

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