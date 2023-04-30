美國稱將收集半導體業界意見完善《晶片法案》 三星表態參與

據韓媒Business Korea報導，三星副總經理Seo Byung-hoon表示：「美國政府稱將收集半導體業界的意見，並通過與晶片企業的協商，完善《晶片法案》補貼相關計劃。三星也將參與這一程序。」

據悉，韓國產業通商資源部日前指出，美國商務部長吉娜·雷矇多和韓國產業通商資源部長官李昌洋同意在美國《晶片法案》補貼的背景下「盡量減少晶片製造商投資的不確定性」。例如提供「過多」的公司信息和與美國政府分享超額利潤。該部門還表示，韓企「高度關注」將晶片設備帶到中國工廠的出口管制豁免，這份豁免將於10月到期。

在美韓的一份聯合聲明中，雙方同意繼續討論《晶片法案》的要求和機會，以最大限度地減少企業投資和業務負擔的不確定性。此外，雙方在晶片出口管制方面進行合作，希望在保護國安的同時，最大限度地減少對全球半導體供應鏈的干擾，以及維持半導體行業的活力。

此前三星等韓國晶片商被美國政府要求提供機密信息和數據，以換取《晶片法案》補貼。韓國業內人士表示，三星等韓國晶片商最終很可能會順從美國，因為韓國與美國在產業上的合作緊密，他們將進一步加大對美國的投資。韓國半導體業內人士坦言，良率和利用率等項目是衡量公司競爭力的關鍵指標，屬於商業機密，一旦這些關鍵機密洩露，將對三星等晶片製造商帶來毀滅性損失。