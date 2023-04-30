高通傳5月「全公司裁員5%」 消息人士：銷量下滑面臨困難

據Business Today（《今日商業》）報導，知情人士透露，高通將在5月3日發布的季度業績報告中宣布全公司裁員5%。其中，該公司移動部門將裁員20%。

知情人士稱，「在季度業績報告中，高通將宣布全公司裁員5%。這是由於銷售下降和持續的技術放緩，而所有參與者都在全球裁員，高通正在評估形勢和自己的優勢，現在已經做出了決定。大範圍的裁員將影響到高通的移動部門，這一部門將裁員約20%。」

「經過評估，高通意識到移動部門需要重新調整，因此他們將在該部門裁員20%，大多數工作崗位將從移動部門撤走，」知情人士補充說道。

另一位消息人士表示：「由於智能手機銷量下滑，高通一直面臨著困難。過去幾個季度智能手機銷量的下降對高通造成了影響，該公司正在重新調整資源。」

《今日商業》聯繫了高通，希望得到證實並就此發表官方評論。高通回應了這些質疑，並重申了該公司CEO艾蒙在2023年2月的財報電話會議上發表的聲明，「考慮到當前的宏觀經濟和需求環境，我們正在實施進一步削減開支和精簡運營，同時不會忽視未來的重大增長和多元化機會。這與我們在上一次電話財報會議中所表示的積極管理運營費用的承諾是一致的。結合我們在本季度已經採取的行動，我們預計，相對於2022財年的運行率，非GAAP運營費用將減少約5%。」

去年11月份，高通再次下調了智能手機出貨量預期，並對未來幾個季度做出了悲觀的評估。在去年年底，高通公司首席財務官Akash Palkhiwala曾表示，高通正減少成熟的業務領域的支出，對某些職能部門進行選擇性裁員並進行應急計劃準備。

據悉，高通此前已在以色列、美國聖地亞哥進行了裁員。