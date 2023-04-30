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專家：AI將在幾十年內達到人類水平 需制定監管機制

集微網／ 集微網

集微網報導，據韓聯社報導，英國牛津大學哲學系教授威廉·麥克爾斯基爾最近在接受書面採訪時表示：「AI的發展速度正在加快。」

麥克爾斯基爾教授是當代年輕哲學家中被引用最廣泛的學者之一，在他最近出版的讀物重，他試圖從「長期主義」的角度預測未來，並尋求替代方案。麥克爾斯基爾表示，對長期未來產生積極影響是我們這個時代道德上首要的，從這種長期的角度來看，AI的發展是必然的。他預測稱，特別是與產業相吻合，需要巨大的利益，因此AI的發展速度會非常快。

「我確信，人類水平的人工智慧（AI）將在幾十年內出現。最早在幾個月內，我們可能有一個很好的機會。」麥克爾斯基爾表示，人工智慧工作者包括科學家和工程師，將能夠確保危險的工作和3D勞動的結束，以及技術進步的急劇提高。

麥克爾斯基爾教授強調，當務之急是安全控製和管理AI，制定適當的監管機制。他認為使AI對人類生活有益和無害的同時，還要同時進行技術研究，以確保AI系統的安全性。

麥克爾斯基爾還強調低生育率問題對技術進步造成的障礙。麥克爾斯基爾教授說：「從歷史上看，持續的技術進步是可能的，因為科學家和工程師的數量不斷增加。如果出生率急劇下降，將無法確保足夠的勞動力來維持以後的進步。」

AI 牛津

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