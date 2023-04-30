美製造業復興…缺地成路障

拜登政府的高額補助在全美各地掀起設廠潮，但新建案面臨相同問題，即適合超大工廠的廠址有限。路透訪問25個經濟發展團體、各州和地方官員、公用事業商、企業，發現準備就緒的超大廠址（megasite）稀少，可能會讓工廠復興熱潮在不久後遭逢阻礙。

美國與製造業相關的營建支出，截至今年2月的一年中達到1,460億美元，創歷來新高，比用在興建學校、照護中心或商辦大樓的建案還多，主因便是美國政府通過的通膨削減法案等一系列立法，帶起製造業榮景。

不過，業者也開始面臨愈來愈多問題。福斯的越野車品牌Scout Motors為了找地興建造價20億美元的組裝廠，去年夏天研究了全美74個地點，幾乎所有用地均迅速遭到淘汰。其中一處修築所需的鐵路要花六年；有些地點缺乏對綠能電動車項目相當關鍵的乾淨能源；有些則沒有足夠的技術工人。

Scout執行長基歐說，期限快到了，只好將就接受南卡羅來納州的廠址。這塊土地具備他們期盼的各項特點，就是比原先希望的小了一些，只有1,600英畝、而非2,000英畝。

設廠潮爆發

超大廠址通常泛指至少1,000英畝的土地，具有交通便利、成本低廉、能源充沛（最好是再生能源）、技術勞工供給等。Newmark Group選址主管沃斯曼多估計，全美仍可取得的超大廠址不到24個。北卡經濟發展署的Christopher Chung也說：「每家公司都想要能即刻動土的超大廠址，但多半被選走了，只剩少數例外。」

諮詢商Global Location Strategies董事長考德威使用fDi Markets追蹤世界跨境投資的資料庫，評估美國超大廠址需求的攀升速度。她說，投資額逾10億美元、承諾至少創造1,000個工作的工業項目，去年宣布了20件，高於前年的15件，也優於大前年的八件。設廠激增前的15年，每年平均僅公布略多於五件的工業項目，有好幾年更只有三或四件。

障礙重重

建廠需求攀升，面臨的限制之一電力需求龐大，對高耗能的電池工廠尤其如此。考德威指出：「若干項目需要數百MW的電力，但我們關閉了大量燃煤發電廠。」美國雖然斥資興建綠電，但項目頻傳延誤。勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）在報告中表示，2022年開工的綠電案，從開始申請連接電網到實際商轉需要五年，高於2015年的三年。

打造新的超大廠址原本就有難度，環境法規常會限制發展，當地社區有時也會出聲反對，工廠規模龐大更需要恰當的條件才行得通。

企業出於財務因素，肯定希望有更多超大廠址。Agile Group負責人崔西說，業者想要更多此種廠址，是由於有了更多選項，能以更優惠的價格完工。