服飾業想外移 戒不掉中國

對美國企業而言，這幾年要從中國採購商品愈來愈難，從關稅到供應鏈瓶頸再到中國的清零防疫政策，更別說地緣政治緊張，無一不讓愈來愈多美企誓言要減少對中國供應商的依賴。

但若再仔細觀察，會發現那多半集中在半導體等被美國政治人物視為國安關鍵的高科技產業。服飾、鞋類、家飾、行李箱等較低階、低利潤的製造商，都發現中國以外的地區幾乎找不到適合的機械設備或勞動力，可讓他們安心轉移生產線。

1990年來，中國投入了無以計數的資金，只為轉型成世界頂尖的製造基地。製造出來的產品，無論數量和品質上都難以匹敵。在地、海、空運輸方面的投資，也鋪設好一條條順暢的路徑，讓貨物可從工廠大門直接送到全世界消費者手上。

儘管美中緊張關係不斷升溫，兩國間的貿易其實也持續增加。2022年，美國從中國進口5,370億美元商品，僅略低於2018年創下的5,390億美元歷史新高。就服飾而言，中國依然是美國最大進口來源，中國光是去年一年就出口100億件服飾到美國，比第二大出口國越南整整多出約一倍。

部分美國企業不是沒嘗試過離開中國。美國也積極推動投資中美洲製造，希望有一天能取代中國，而且在當地創造就業也有助於減少中美洲非法移民的問題。例如戶外運動品牌哥倫比亞（Columbia）已承諾，未來五年將向中美洲採購2億美元產品，不過大多可能只是較簡單的基本款上衣。哥倫比亞行政長布雷登說，亞洲「是花了數十年才有今天的規模，其他地方不可能一夕之間就追上」。