墨國3月外貿順差美近岸外包扮功臣

墨西哥今年第1季經濟成長力道超乎市場預期，除了從海外匯回的款項增加，帶動國內消費，出口強勁也是一大因素，其中3月出口額達到創紀錄的536億美元，更加凸顯墨國製造業持續受惠於美國強勁的需求。

墨西哥統計局INEGI 28日公布，上季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長3.9%，優於市場原估的3.3%，是連續六季擴張，是現任總統上任以來最長升勢。

此外，27日公布的數據更顯示，3月出口額較去年同期增加3.2%至536億美元，高於進口總額524億美元，產生11.7億美元貿易順差，遠優於彭博預估的9億美元貿易逆差。而墨西哥3月製造業出口年增5.3%，受汽車生產勁增近16%帶動。

墨西哥持續受惠於新版美墨加自由貿易協定（USMCA）帶來的投資和設廠等紅利；美國業者為管控成本，正選擇向墨西哥近岸外包（nearshoring），而非從美國境內供貨。高盛集團拉美首席經濟學家拉莫斯在報告說：「石油和製造業出口續旺，但資本財進口疲軟」，他並表示，3月貿易收支較去年同期改善，主要是非石油出口的順差帶動。

可以確定的是，有些分析師審慎看待美國經濟走下坡此一說法。的確，美國上季經濟成長趨緩的程度超過預期，而此時企業投資縮手，且商品庫存減少抑制消費支出回升。

英國牛津經濟研究院拉美高級經濟學家加馬喬說：「美國經濟減速將拖累墨西哥出口的這個說法仍相當盛行。經濟減速可能只比預期時程晚一點發生，或者減幅小於預期，但這個看法基本上不變。」墨國央行總裁羅德里奎茲本周告訴國會議員，近岸外包對墨西哥而言是一個重要的機會。

巴西布拉德斯科銀行（Bradesco BBI）經濟學家凱瑟曼說：「近岸外包正蓬勃發展，雖還在初期階段，但具有龐大的發展機會」，他也說，美國消費品需求意外出現上升的趨勢。