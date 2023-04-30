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法國信評 惠譽降至AA-
國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）28日調降法國債信評等，理由是法國的「財政指標弱於同級國家」。這對試圖透過改革措施來強化國家財政的法國總統馬克宏而言，又是一大打擊。
惠譽將法國債信評等從AA調降一級至AA-，展望為穩定，使得這個歐元區第二大經濟體的信評與愛爾蘭、捷克等國同等級。惠譽在報告中表示，法國預估的今、明年預算赤字「遠高於」AA信評等級國家中間值。
法國信評遭調降，使得馬克宏的聲譽受損。身為經濟改革者的他承諾要削減債務並刺激成長，然而，他推動的政策迄今難以獲得法國民眾支持。
馬克宏為了填補公共退休金的財務漏洞，強行把退休年齡從62歲延後至64歲，卻引發民眾大規模抗議、國會分裂，使得未來改革行動更難取得支持。法國政府還想推動的改革包括另一項促進就業的勞工改革，以及一項促進氣候變遷投資的環保產業法案。
惠譽表示：「以中長期言，近期通過退休金改革將是溫和有利的，在2030年前每年省下177億歐元，相當於國內生產毛額（GDP）的0.6%。」
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